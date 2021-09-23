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Более 100 человек эвакуировали из корпуса ВШЭ в центре Москвы

Ведомости

Задымление произошло в одном из корпусов Высшей школы экономики (ВШЭ) в Большом Трехсвятительском переулке в Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что по этому адресу произошло задымление, однако не уточнили, что это было в корпусе ВШЭ, передает «Интерфакс».

«В корпусе Высшей школы экономики в Большом Трехсвятительском переулке, 3, произошло задымление, из здания эвакуировано более 100 человек», — рассказал собеседник ТАСС. Он добавил, что информации о пострадавших нет, на месте работают сотрудники экстренных служб.

По данным МЧС, в подвале здания на площади 1 кв. м произошло возгорание строительного мусора. В подвале и на первом этаже проходит реконструкция. Огонь устранили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных