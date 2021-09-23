Более 100 человек эвакуировали из корпуса ВШЭ в центре Москвы

Задымление произошло в одном из корпусов Высшей школы экономики (ВШЭ) в Большом Трехсвятительском переулке в Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что по этому адресу произошло задымление, однако не уточнили, что это было в корпусе ВШЭ, передает «Интерфакс».