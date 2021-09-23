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В Волгоградской области выявили хищение средств по нацпроекту «Экология»

Ведомости

В Волгоградской области сотрудники регионального управления ФСБ и прокуратуры выявили факт хищения бюджетных средств по национальному проекту «Экология», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

«Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с прокуратурой региона в ходе проведения оперативных и надзорных мероприятий выявлен факт хищения бюджетных средств, выделенных на исполнение регионального проекта "Чистая страна", направленного на достижение целей и показателей национального проекта "Экология", — говорится в сообщении.

Сумма контрактов составляла более 2 млрд руб., добавляет агентство.

Нацпроект «Экология» направлен на охрану окружающей среды. В рамках проекта ведется работа по направлениям: утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, а также сохранение биологического разнообразия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных