В Волгоградской области выявили хищение средств по нацпроекту «Экология»
В Волгоградской области сотрудники регионального управления ФСБ и прокуратуры выявили факт хищения бюджетных средств по национальному проекту «Экология», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.
«Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с прокуратурой региона в ходе проведения оперативных и надзорных мероприятий выявлен факт хищения бюджетных средств, выделенных на исполнение регионального проекта "Чистая страна", направленного на достижение целей и показателей национального проекта "Экология", — говорится в сообщении.
Сумма контрактов составляла более 2 млрд руб., добавляет агентство.
Нацпроект «Экология» направлен на охрану окружающей среды. В рамках проекта ведется работа по направлениям: утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, а также сохранение биологического разнообразия.