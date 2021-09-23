В Волгоградской области выявили хищение средств по нацпроекту «Экология»

Нацпроект «Экология» направлен на охрану окружающей среды. В рамках проекта ведется работа по направлениям: утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, а также сохранение биологического разнообразия.