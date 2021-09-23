СМИ сообщили о жесткой посадке вертолета Ка-27 на Камчатке
Вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке, сообщают агентства «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники в авиадиспетчерских службах.
По информации ТАСС, на борту находятся три человека, «Интерфакс» сообщает о пяти пассажирах и членах экипажа на борту.
«Вертолет Ка-27, по предварительным данным, совершил жесткую посадку в районе горы Острая. На борту — до пяти человек», — сказал источник «Интерфакса». О судьбе экипажа пока ничего не известно.
Ка-27 — советский корабельный противолодочный вертолет. Первый опытный образец вертолета «252» поднялся в воздух 8 августа 1973 г.