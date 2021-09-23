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СМИ сообщили о жесткой посадке вертолета Ка-27 на Камчатке

Ведомости

Вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке, сообщают агентства «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники в авиадиспетчерских службах.

По информации ТАСС, на борту находятся три человека, «Интерфакс» сообщает о пяти пассажирах и членах экипажа на борту.

«Вертолет Ка-27, по предварительным данным, совершил жесткую посадку в районе горы Острая. На борту — до пяти человек», — сказал источник «Интерфакса». О судьбе экипажа пока ничего не известно.

Ка-27 — советский корабельный противолодочный вертолет. Первый опытный образец вертолета «252» поднялся в воздух 8 августа 1973 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных