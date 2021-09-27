США планируют запретить въезд в страну вакцинированным «Спутником V»

15 сентября заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) Жарбас Барбоса сообщил, что процесс одобрения вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) приостановлен. По его словам, во время инспекции одной из производственных площадок, которая составляет часть производства «Спутника V», «не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства». В конце июня Минпромторг сообщил, что делегация ВОЗ проинспектировала четыре из семи площадок, где производится «Спутник V», и выразила замечания по работе одной из них.