США планируют запретить въезд в страну вакцинированным «Спутником V»
Въезд США может быть запрещен лицам, прошедшим вакцинацию от коронавируса не одобренным американскими властями или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратами, сообщает The Washington Post. К числу таких вакцин относится российская «Спутник V».
20 сентября агентство Reuters со ссылкой на координатора Белого дома по борьбе с коронавирусом Джеффри Зайнтса сообщило, что США в начале ноября разрешат въезд в страну для туристов, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19.
«Новый план США требует, чтобы большинство иностранцев, желающих въехать в Соединенные Штаты, были вакцинированы препаратами, одобренными для экстренного применения Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США либо Всемирной организацией здравоохранения», — пишет издание.
В список одобренных ВОЗ или американским регулятором препаратов входят вакцины, произведенные компаниями Pfizer и Moderna, а также китайские Sinopharm и Sinovac.
Для борьбы с пандемией коронавируса, в том числе считающегося более заразным и «агрессивным» штаммом «дельта», Вашингтон запретил въезд в страну для жителей Китая, Ирана, Великобритании, Ирландии, Бразилии, Индии, а также из государств Южной Африки и Европейского союза. Ограничения касались и тех, кто в течение 14 дней перед путешествием был в какой-либо из указанных стран или регионов.
15 сентября заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) Жарбас Барбоса сообщил, что процесс одобрения вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) приостановлен. По его словам, во время инспекции одной из производственных площадок, которая составляет часть производства «Спутника V», «не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства». В конце июня Минпромторг сообщил, что делегация ВОЗ проинспектировала четыре из семи площадок, где производится «Спутник V», и выразила замечания по работе одной из них.
Российский препарат также пока не получил разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) для его использования на территории Евросоюза. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию RDN заявила, что производитель «Спутника V» не предоставил в EMA достаточно данных о безопасности препарата для его одобрения в ЕС. По словам Фон дер Ляйен, это «вызывает вопросы».