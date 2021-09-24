Гинцбург объяснил проблемы с признанием «Спутника V»

«Основная сложность состоит в том, что оборот этого вакцинного препарата, лекарственного препарата превосходит, наверное, в настоящее время или равен обороту всех других лекарственных препаратов на планете Земля, по понятным причинам. И основная сложность состоит в том, кому достанутся те дивиденды от использования нескольких вакцинных препаратов, которые <...> сейчас применяются. И поэтому одобрение международными организациями "Спутника V" открывает возможность для наших коммерческих структур, а в данном случае для Российского фонда прямых инвестиций, доступ к международным валютным фондам, которые обеспечивают возможность вакцинации тех или иных стран, которые сами не смогли разработать этот вакцинный препарат или же не имеют соответственных средств для закупки», — сказал Гинцбург в пятницу в прямом эфире, организованном Российским еврейским конгрессом.