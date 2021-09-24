Гинцбург объяснил проблемы с признанием «Спутника V»
Проблемы с признанием российской вакцины от коронавируса «Спутник V» рядом стран и организаций связаны с высоким уровнем конкуренции на рынке таких препаратов, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, слова которого передает ТАСС.
«Основная сложность состоит в том, что оборот этого вакцинного препарата, лекарственного препарата превосходит, наверное, в настоящее время или равен обороту всех других лекарственных препаратов на планете Земля, по понятным причинам. И основная сложность состоит в том, кому достанутся те дивиденды от использования нескольких вакцинных препаратов, которые <...> сейчас применяются. И поэтому одобрение международными организациями "Спутника V" открывает возможность для наших коммерческих структур, а в данном случае для Российского фонда прямых инвестиций, доступ к международным валютным фондам, которые обеспечивают возможность вакцинации тех или иных стран, которые сами не смогли разработать этот вакцинный препарат или же не имеют соответственных средств для закупки», — сказал Гинцбург в пятницу в прямом эфире, организованном Российским еврейским конгрессом.
«Спутник V», разработанный Центром им. Гамалеи, был зарегистрирован первым в мире среди подобных препаратов — 11 августа 2020 г. Эффективность вакцины оценивается в 97,6%. На данный момент «Спутник V» одобрен в 70 странах мира с общим населением 4 млрд человек.
15 сентября заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) Жарбас Барбоса сообщил, что процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) приостановлен. По его словам, во время инспекции одной из производственных площадок, которая составляет часть производства «Спутника V», «не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства». В конце июня Минпромторг сообщил, что делегация ВОЗ проинспектировала четыре из семи площадок, где производится «Спутник V», и выразила замечания по работе одной из них.
Российский препарат также пока не получил разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) для его использования на территории Евросоюза. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию RDN заявила, что производитель «Спутника V» не предоставил в EMA достаточно данных о безопасности препарата для его одобрения в ЕС. По словам Фон дер Ляйен, это «вызывает вопросы». Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у ЕМА нет замечаний к российской вакцине, препарат проходит экспертизу. В то же время ЕК ограничила круг разрешенных к поставке в ЕС вакцин только производителями из Европы, США и Великобритании, что, по мнению Лаврова, является нечестной конкуренцией.