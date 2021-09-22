Университет в Австрии разрешил выйти на учебу привитым «Спутником V»

Россиянам, привившимся любой из отечественных вакцин, по-прежнему нельзя посетить большинство стран Европы. Российских туристов, привитых «Спутником», пускают на свою территорию только восемь стран Евросоюза (Венгрия, Хорватия, Кипр, Греция, Болгария, Эстония, Словения и Португалия). 16 сентября стало известно, что Эстония разрешила въезд привитым российскими вакцинами без теста и изоляции.



В сентябре процесс одобрения «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) был приостановлен, сообщил журналистам заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) Жарбас Барбоса. Между тем у россиян появилась возможность привиться зарубежными препаратами. Туроператоры запустили вакцинные туры за границу. Самой популярной страной для вакцинного туризма стала Сербия.