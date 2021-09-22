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Университет в Австрии разрешил выйти на учебу привитым «Спутником V»

Ведомости

Российские студенты могут проходить очное обучение в университете города Грац при условии, что они предоставят доказательство вакцинации «Спутником V». О послаблениях в мерах послаблениях, сообщается на сайте учебного заведения. Помимо «Спутника», посещать занятия разрешат студентам, привитым китайскими вакцинами «Синофарм» и «Синовак».

Занятия в университете Граца начнутся 4 октября. К очным парам допустят студентов, которые прошли вакцинацию, переболели или предоставили отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. В помещениях вуза необходимо соблюдать масочный режим.

Россиянам, привившимся любой из отечественных вакцин, по-прежнему нельзя посетить большинство стран Европы. Российских туристов, привитых «Спутником», пускают на свою территорию только восемь стран Евросоюза (Венгрия, Хорватия, Кипр, Греция, Болгария, Эстония, Словения и Португалия). 16 сентября стало известно, что Эстония разрешила въезд привитым российскими вакцинами без теста и изоляции.

В сентябре процесс одобрения «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) был приостановлен, сообщил журналистам заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) Жарбас Барбоса. Между тем у россиян появилась возможность привиться зарубежными препаратами. Туроператоры запустили вакцинные туры за границу. Самой популярной страной для вакцинного туризма стала Сербия.

Ранее по теме: Туроператоры начали предлагать россиянам вакцинные туры в Европу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных