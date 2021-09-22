Университет в Австрии разрешил выйти на учебу привитым «Спутником V»
Российские студенты могут проходить очное обучение в университете города Грац при условии, что они предоставят доказательство вакцинации «Спутником V». О послаблениях в мерах послаблениях, сообщается на сайте учебного заведения. Помимо «Спутника», посещать занятия разрешат студентам, привитым китайскими вакцинами «Синофарм» и «Синовак».
Занятия в университете Граца начнутся 4 октября. К очным парам допустят студентов, которые прошли вакцинацию, переболели или предоставили отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. В помещениях вуза необходимо соблюдать масочный режим.
Россиянам, привившимся любой из отечественных вакцин, по-прежнему нельзя посетить большинство стран Европы. Российских туристов, привитых «Спутником», пускают на свою территорию только восемь стран Евросоюза (Венгрия, Хорватия, Кипр, Греция, Болгария, Эстония, Словения и Португалия). 16 сентября стало известно, что Эстония разрешила въезд привитым российскими вакцинами без теста и изоляции.
В сентябре процесс одобрения «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) был приостановлен, сообщил журналистам заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) Жарбас Барбоса. Между тем у россиян появилась возможность привиться зарубежными препаратами. Туроператоры запустили вакцинные туры за границу. Самой популярной страной для вакцинного туризма стала Сербия.