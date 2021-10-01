ФСБ опубликовала список данных, за передачу которых можно стать иноагентом

В конце 2020 г. в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих свобод человека, прав и свобод граждан РФ» («Закон Димы Яковлева») была внесена новая статья. В ней указаны условия признания физических лиц иноагентами. Перечень таких данных и утвердила ФСБ. В нем, в частности, говорится, что человека можно признать иноагентом, если он «осуществляет целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности РФ». При этом признать физлицо иноагентом могут вне зависимости от его гражданства.