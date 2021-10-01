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ФСБ опубликовала список данных, за передачу которых можно стать иноагентом

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала приказ с утвержденным перечнем данных в области военной, военно-технической деятельности России. Эти и другие данные не являются гостайной или секретной информацией, но, по мнению ФСБ, «могут быть использованы иностранцами против безопасности Российской Федерации».

В конце 2020 г. в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих свобод человека, прав и свобод граждан РФ» («Закон Димы Яковлева») была внесена новая статья. В ней указаны условия признания физических лиц иноагентами. Перечень таких данных и утвердила ФСБ. В нем, в частности, говорится, что человека можно признать иноагентом, если он «осуществляет целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности РФ». При этом признать физлицо иноагентом могут вне зависимости от его гражданства.

Список сведений, за сбор которых человека могут признать иноагентом, состоит из 60 пунктов. В него, в частности, вошли:

  • Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки;

  • О дислокации, вооружении и численности армии и подразделений силовых структур;

  • О «строительстве и развитии» войск и воинских формирований;

  • Информация о закупках, проводимых армией;

  • Данные о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках;

  • Персональные данные военнослужащих и членов их семей;

  • Данных о квантовых технологиях и технологиях искусственного интеллекта в разработке и производстве нового вооружения;

  • Сведения о результатах исследований по созданию и модернизации образцов вооружения, военной и специальной техники;

  • Сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, сдерживающих развитие «Роскосмоса».

Согласно закону, иностранными агентами могут быть признаны физические лица и незарегистрированные общественные объединения, которые ведут политическую деятельность и получают финансовую или организационную помощь из-за границы. Те, кто попадает под критерии, обязаны подать заявление о включении в перечень иноагентов. Они должны также предоставить в Минюст данные об использовании денег и имущества, которые получили от иностранцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных