ФСБ опубликовала список данных, за передачу которых можно стать иноагентом
Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала приказ с утвержденным перечнем данных в области военной, военно-технической деятельности России. Эти и другие данные не являются гостайной или секретной информацией, но, по мнению ФСБ, «могут быть использованы иностранцами против безопасности Российской Федерации».
В конце 2020 г. в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих свобод человека, прав и свобод граждан РФ» («Закон Димы Яковлева») была внесена новая статья. В ней указаны условия признания физических лиц иноагентами. Перечень таких данных и утвердила ФСБ. В нем, в частности, говорится, что человека можно признать иноагентом, если он «осуществляет целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности РФ». При этом признать физлицо иноагентом могут вне зависимости от его гражданства.
Список сведений, за сбор которых человека могут признать иноагентом, состоит из 60 пунктов. В него, в частности, вошли:
Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки;
О дислокации, вооружении и численности армии и подразделений силовых структур;
О «строительстве и развитии» войск и воинских формирований;
Информация о закупках, проводимых армией;
Данные о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках;
Персональные данные военнослужащих и членов их семей;
Данных о квантовых технологиях и технологиях искусственного интеллекта в разработке и производстве нового вооружения;
Сведения о результатах исследований по созданию и модернизации образцов вооружения, военной и специальной техники;
Сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, сдерживающих развитие «Роскосмоса».
Согласно закону, иностранными агентами могут быть признаны физические лица и незарегистрированные общественные объединения, которые ведут политическую деятельность и получают финансовую или организационную помощь из-за границы. Те, кто попадает под критерии, обязаны подать заявление о включении в перечень иноагентов. Они должны также предоставить в Минюст данные об использовании денег и имущества, которые получили от иностранцев.