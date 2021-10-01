Голикова заявила об отсутствии планов вводить локдаун в России

В конце марта прошлого года президент России Владимир Путин объявил о режиме нерабочих дней, который закончился после майских праздников. В этот период школы и вузы перешли на дистанционное обучение, работники – на удаленную работу на предприятиях, где это возможно. Россиянам разрешалось выходить из дома, чтобы выбросить мусор, выгулять питомцев, сходить в магазин и аптеку. В Москве были введены пропуска для передвижения по городу.