Голикова заявила об отсутствии планов вводить локдаун в России
В России не будут объявлять локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом осенью, заявила вице-премьер Татьяна Голикова «РИА Новостям». Голикова возглавляет оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
«Локдаун объявлять не будем», — заявила Голикова.
В конце марта прошлого года президент России Владимир Путин объявил о режиме нерабочих дней, который закончился после майских праздников. В этот период школы и вузы перешли на дистанционное обучение, работники – на удаленную работу на предприятиях, где это возможно. Россиянам разрешалось выходить из дома, чтобы выбросить мусор, выгулять питомцев, сходить в магазин и аптеку. В Москве были введены пропуска для передвижения по городу.
В России четвертый день подряд обновился антирекорд по смертности от коронавируса за сутки – 1 октября погибли 887 человек. Всего в стране от коронавируса скончались 208 142 человека. Также за последние сутки было выявлено 24 522 случая заражения коронавирусом – максимум с 19 июля.
30 сентября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 56 регионах России. При этом оснований для введения очередного локдауна в стране нет, заявляла Попова ранее. Песков также ранее говорил, что подобная мера не обсуждается в Кремле, однако ситуация вызывает беспокойство.