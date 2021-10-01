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Голикова заявила об отсутствии планов вводить локдаун в России

Ведомости

В России не будут объявлять локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом осенью, заявила вице-премьер Татьяна Голикова «РИА Новостям». Голикова возглавляет оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.

«Локдаун объявлять не будем», — заявила Голикова.

В конце марта прошлого года президент России Владимир Путин объявил о режиме нерабочих дней, который закончился после майских праздников. В этот период школы и вузы перешли на дистанционное обучение, работники – на удаленную работу на предприятиях, где это возможно. Россиянам разрешалось выходить из дома, чтобы выбросить мусор, выгулять питомцев, сходить в магазин и аптеку. В Москве были введены пропуска для передвижения по городу.

В России четвертый день подряд обновился антирекорд по смертности от коронавируса за сутки – 1 октября погибли 887 человек. Всего в стране от коронавируса скончались 208 142 человека. Также за последние сутки было выявлено 24 522 случая заражения коронавирусом – максимум с 19 июля.

30 сентября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 56 регионах России. При этом оснований для введения очередного локдауна в стране нет, заявляла Попова ранее. Песков также ранее говорил, что подобная мера не обсуждается в Кремле, однако ситуация вызывает беспокойство.

Ранее по теме: Голикова заявила о наступлении «сложного периода» из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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