Мурашко заявил о крайне напряженной ситуации с коронавирусом в России

За последние сутки в России зарегистрировано 27 246 случаев заражения коронавирусом – максимум с 31 декабря 2020 г. Показатель второй день подряд превышает 27 000. Также 8 октября зарегистрирован новый антирекорд по числу смертей от коронавируса за сутки – 936. С 29 сентября показатель превышает уровень в 800 смертей, три дня подряд – 900. По данным Роспотребнадзора, сейчас рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 67 из 85 регионов России. На этом фоне регионы стали ужесточать антиковидные меры.