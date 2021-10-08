Мурашко заявил о крайне напряженной ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России крайне напряженная и продолжает ухудшаться, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время посещения Курской областной клинической больницы.
«Ситуация, которая сегодня с новой коронавирусной инфекцией имеет место в стране, она остается просто крайне напряженной и пока эскалируется», — сказал Мурашко (цитата по ТАСС). Более 1 млн пациентов с коронавирусом находятся под наблюдением врачей, добавил он.
Министр отметил, что всем, кто переболел COVID-19, нужно пройти углубленную диспансеризацию. После лечения коронавируса у пациентов может наблюдаться токсической поражение печени.
За последние сутки в России зарегистрировано 27 246 случаев заражения коронавирусом – максимум с 31 декабря 2020 г. Показатель второй день подряд превышает 27 000. Также 8 октября зарегистрирован новый антирекорд по числу смертей от коронавируса за сутки – 936. С 29 сентября показатель превышает уровень в 800 смертей, три дня подряд – 900. По данным Роспотребнадзора, сейчас рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 67 из 85 регионов России. На этом фоне регионы стали ужесточать антиковидные меры.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что локдаун в России вводиться не будет. Голикова отметила, что рост заболеваемости в сентябре составил 31% и «сразу начал с высоких цифр», так что суточные случаи могут достичь отметки в 30 000 заболевших.