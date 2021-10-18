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В Калужской области ввели обязательную вакцинацию для части населения

Ведомости

Власти Калужской области объявили о введении обязательной вакцинации для некоторых групп населения, сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Не менее 80% сотрудников в коллективах в сферах образования, культуры, промышленности, сферы услуг с учетом переболевших за последние 6 месяцев должно быть привито», — отмечается в сообщении.

Пройти курс вакцинации должны будут государственные и муниципальные служащие, врачи, учителя, работники общепита, сферы услуг и торговли, транспорта, социальных учреждений и др. Правительство Калужской области планирует подписать соответствующее постановление уже в понедельник, 18 октября.

На 18 октября в области вакцинировано 318 000 человек, или 48,9% от планируемого показателя в 650 000 привитых, на который местные власти намерены выйти к середине декабря.

По словам замглавы региона Константина Горобцова, в Калужской области за последний месяц в два раза выросло число госпитализаций и амбулаторных больных. В среднем за сутки заболевание инфекцией COVID-19 диагностируется у 160 человек против 80 в сентябре. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано более 50 000 случаев COVID-19 и 785 летальных исходов, выздоровели 48 000 человек.

Ранее по теме: Обязательную вакцинацию промышленников начали с Удмуртии и Рязанской области

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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