В Калужской области ввели обязательную вакцинацию для части населения

По словам замглавы региона Константина Горобцова, в Калужской области за последний месяц в два раза выросло число госпитализаций и амбулаторных больных. В среднем за сутки заболевание инфекцией COVID-19 диагностируется у 160 человек против 80 в сентябре. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано более 50 000 случаев COVID-19 и 785 летальных исходов, выздоровели 48 000 человек.