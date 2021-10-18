В Калужской области ввели обязательную вакцинацию для части населения
Власти Калужской области объявили о введении обязательной вакцинации для некоторых групп населения, сообщили в пресс-службе областного правительства.
«Не менее 80% сотрудников в коллективах в сферах образования, культуры, промышленности, сферы услуг с учетом переболевших за последние 6 месяцев должно быть привито», — отмечается в сообщении.
Пройти курс вакцинации должны будут государственные и муниципальные служащие, врачи, учителя, работники общепита, сферы услуг и торговли, транспорта, социальных учреждений и др. Правительство Калужской области планирует подписать соответствующее постановление уже в понедельник, 18 октября.
На 18 октября в области вакцинировано 318 000 человек, или 48,9% от планируемого показателя в 650 000 привитых, на который местные власти намерены выйти к середине декабря.
По словам замглавы региона Константина Горобцова, в Калужской области за последний месяц в два раза выросло число госпитализаций и амбулаторных больных. В среднем за сутки заболевание инфекцией COVID-19 диагностируется у 160 человек против 80 в сентябре. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано более 50 000 случаев COVID-19 и 785 летальных исходов, выздоровели 48 000 человек.