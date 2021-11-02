ЕС ожидает принятия мер по борьбе с поддельными COVID-сертификатами в России
«Европейский Союз продолжит внимательно следить за этим вопросом, и в случае необходимости будут предприняты надлежащие меры. Если возникают подозрения на мошенничество, ЕС ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагирования на них», — заявили в представительстве.
Ранее «Лаборатория Касперского» сообщила, что в даркнете продаются поддельные COVID-сертификаты ЕС в среднем за $300. Иногда мошенники указывают, что оплатить справку можно криптовалютой. Объявления о продаже встречаются на русском и английском языках. Мошенники утверждают, что данные покупателя будут внесены в базу, после чего он получит уникальный QR-код.
Клиент может выбрать страну вакцинации и одну из иностранных вакцин от коронавируса, которой он якобы привился. В объявлениях говорится, что документ выдает одна из стран Восточной Европы. Его подлинность можно проверить в специальных приложениях CovPass, CovidCheck, Corona Warn и др., отмечают злоумышленники.
Система цифровых COVID-сертификатов начала работать в ЕС 1 июля. Документ подтверждает вакцинацию от коронавируса, перенесенную болезнь или отрицательный ПЦР-тест. Владельцы сертификата могут путешествовать между странами без дополнительных проверок. В зависимости от страны за использование поддельного документа грозит штраф или тюремный срок до шести лет за мошенничество и подделку документов.