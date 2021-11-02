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ЕС ожидает принятия мер по борьбе с поддельными COVID-сертификатами в России

Ведомости

Подделка документов, в том числе цифровых сертификатов ЕС о вакцинации, запрещена и влечет за собой наказание, Евросоюз ожидает, что Россия будет принимать меры для расследования таких случаев, сообщил РБК со ссылкой на представительство ЕС в России.

«Европейский Союз продолжит внимательно следить за этим вопросом, и в случае необходимости будут предприняты надлежащие меры. Если возникают подозрения на мошенничество, ЕС ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагирования на них», — заявили в представительстве. 

Ранее «Лаборатория Касперского» сообщила, что в даркнете продаются поддельные COVID-сертификаты ЕС в среднем за $300. Иногда мошенники указывают, что оплатить справку можно криптовалютой. Объявления о продаже встречаются на русском и английском языках. Мошенники утверждают, что данные покупателя будут внесены в базу, после чего он получит уникальный QR-код.

Клиент может выбрать страну вакцинации и одну из иностранных вакцин от коронавируса, которой он якобы привился. В объявлениях говорится, что документ выдает одна из стран Восточной Европы. Его подлинность можно проверить в специальных приложениях CovPass, CovidCheck, Corona Warn и др., отмечают злоумышленники. 

Система цифровых COVID-сертификатов начала работать в ЕС 1 июля. Документ подтверждает вакцинацию от коронавируса, перенесенную болезнь или отрицательный ПЦР-тест. Владельцы сертификата могут путешествовать между странами без дополнительных проверок. В зависимости от страны за использование поддельного документа грозит штраф или тюремный срок до шести лет за мошенничество и подделку документов. 

Ранее по теме: Россиянам стали в 20 раз чаще предлагать фальшивые сертификаты о вакцинации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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