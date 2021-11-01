Россиянам стали в 20 раз чаще предлагать фальшивые сертификаты о вакцинации

Кроме того, в «Лаборатории Касперского» обнаружили в даркнете предложения о покупке поддельных европейских сертификатов о вакцинации, передает РБК. Мошенники предлагают покупателю выбрать страну вакцинации и один из препаратов: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson или Moderna. Документ, как утверждают мошенники, выдает одна из стран Восточной Европы. В таких объявлениях говорится, что данные покупателя будут внесены в базу, после чего ему будет присвоен уникальный QR-код. Такой сертификат можно приобрести за $300 (около 21 000 руб.), иногда мошенники указывают, что принимают оплату в криптовалюте.