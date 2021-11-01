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Россиянам стали в 20 раз чаще предлагать фальшивые сертификаты о вакцинации

Ведомости

Количество предложений купить поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса осенью увеличилось в 20 раз по сравнению с показателями лета текущего года, пишет Forbes со ссылкой на данные Group-IB.

В компании сообщили, что выявили с сентября 3158 новых объявлений о продаже таких документов. В основном предложения о покупке сертификатов размещались в публичных Telegram-чатах, в которых состоит до 12 000 участников, на специальных лендингах и в соцсетях.

Осенью фальшивые документы можно было приобрести за сумму от 4000 руб. до 12 000 руб. с доставкой за три дня. Летом цена варьировалась от 4000 до 12 000 руб., а срок изготовления составлял около трех недель.

Кроме того, в «Лаборатории Касперского» обнаружили в даркнете предложения о покупке поддельных европейских сертификатов о вакцинации, передает РБК. Мошенники предлагают покупателю выбрать страну вакцинации и один из препаратов: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson или Moderna. Документ, как утверждают мошенники, выдает одна из стран Восточной Европы. В таких объявлениях говорится, что данные покупателя будут внесены в базу, после чего ему будет присвоен уникальный QR-код. Такой сертификат можно приобрести за $300 (около 21 000 руб.), иногда мошенники указывают, что принимают оплату в криптовалюте.

С марта 2021 г. Роскомндазор удалил более 3800 интернет-ресурсов с информацией о поддельных сертификатах о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих QR-коды для посещения общественных мест. Ранее в Подмосковье за подделку таких документов арестовали восемь человек, включая двух работников больниц в Подмосковье. По данным следствия, мошенники, которые вносили ложные данные о проведенной вакцинации на сайт госуслуг, успели реализовать более тысячи сертификатов.

Ранее по теме: Мурашко рассказал о борьбе с поддельными COVID-сертификатами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных