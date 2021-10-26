Роскомнадзор удалил 3800 сайтов по продаже поддельных сертификатов о вакцинации
Более 3800 интернет-ресурсов с информацией о поддельных сертификатах о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих QR-коды для посещения общественных мест были заблокированы Роскомнадзором. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.
«С марта 2021 года по настоящее время было удалено либо заблокировано 3816 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих фейковые QR-коды», — сообщили агентству в пресс-службе.
При этом в Роскомнадзоре не увидели роста числа таких сайтов после объявления об ужесточении ограничений из-за пандемии.
19 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что Росздравнадзор и МВД выявили более 1000 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса в Московской области.
Ранее Росздравнадзор совместно с МВД выявил группу мошенников, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. В состав группы входили два медработника больниц в Подмосковье, которые вносили ложную информацию о вакцинации в информационную систему, и шесть человек, которые продавали такие сертификаты в интернете. За время работы мошенники успели продать около 1000 поддельных сертификатов.