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Роскомнадзор удалил 3800 сайтов по продаже поддельных сертификатов о вакцинации

Ведомости

Более 3800 интернет-ресурсов с информацией о поддельных сертификатах о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих QR-коды для посещения общественных мест были заблокированы Роскомнадзором. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства. 

«С марта 2021 года по настоящее время было удалено либо заблокировано 3816 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих фейковые QR-коды», — сообщили агентству в пресс-службе. 

При этом в Роскомнадзоре не увидели роста числа таких сайтов после объявления об ужесточении ограничений из-за пандемии. 

19 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что Росздравнадзор и МВД выявили более 1000 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса в Московской области. 

Ранее Росздравнадзор совместно с МВД выявил группу мошенников, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. В состав группы входили два медработника больниц в Подмосковье, которые вносили ложную информацию о вакцинации в информационную систему, и шесть человек, которые продавали такие сертификаты в интернете. За время работы мошенники успели продать около 1000 поддельных сертификатов. 

Ранее по теме: В России утвердили форму сертификата о вакцинации против COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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