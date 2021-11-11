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Общество

Фургала будут судить в Московской области

Ведомости

Верховный суд направил дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в суд Московской области, сообщили «РИА Новости». Процесс будет проходить в Люберецком городском суде. Суд не одобрил просьбу Фургала рассмотреть его дело с участием присяжных и продлил его арест на полгода. 

Дело бывшего губернатора должен был рассматривать Железнодорожный суд Хабаровска, однако прокуратура настаивала на изменении подсудности. По мнению ведомства, Фургал мог оказать давление на суд и общественное мнение через свои связи. Также прокурор напомнил о волнениях в Хабаровске, которые начались после задержания губернатора.

Фургал был задержан в июле 2020 г., а затем арестован по подозрению в организации двух заказных убийств и одного покушения в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Речь идет об организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также о покушении на убийство Александра Смольского. Вину Фургал не признает. Обвинение настаивает, что экс-губернатор руководил подразделением, которое занималось устранением конкурентов.

В середине октября стало известно о возбуждении двух новых уголовных дел в отношении бывшего губернатора. Это дела по статье об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и по статье об особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Фургал вину не признает.

Ранее по теме: Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Фургала

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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