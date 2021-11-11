Фургала будут судить в Московской области

Фургал был задержан в июле 2020 г., а затем арестован по подозрению в организации двух заказных убийств и одного покушения в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Речь идет об организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также о покушении на убийство Александра Смольского. Вину Фургал не признает. Обвинение настаивает, что экс-губернатор руководил подразделением, которое занималось устранением конкурентов.