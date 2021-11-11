Фургала будут судить в Московской области
Верховный суд направил дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в суд Московской области, сообщили «РИА Новости». Процесс будет проходить в Люберецком городском суде. Суд не одобрил просьбу Фургала рассмотреть его дело с участием присяжных и продлил его арест на полгода.
Дело бывшего губернатора должен был рассматривать Железнодорожный суд Хабаровска, однако прокуратура настаивала на изменении подсудности. По мнению ведомства, Фургал мог оказать давление на суд и общественное мнение через свои связи. Также прокурор напомнил о волнениях в Хабаровске, которые начались после задержания губернатора.
Фургал был задержан в июле 2020 г., а затем арестован по подозрению в организации двух заказных убийств и одного покушения в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Речь идет об организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также о покушении на убийство Александра Смольского. Вину Фургал не признает. Обвинение настаивает, что экс-губернатор руководил подразделением, которое занималось устранением конкурентов.
В середине октября стало известно о возбуждении двух новых уголовных дел в отношении бывшего губернатора. Это дела по статье об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и по статье об особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Фургал вину не признает.