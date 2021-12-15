Бывшие и действующие сотрудницы SpaceX и Tesla заявили о харассменте на рабочем месте
Группа бывших сотрудников SpaceX, основанной Илоном Маском, заявила о сложившейся культуре сексуальных домогательств на рабочем месте, сообщает The Verge.
Одна из бывших сотрудниц Эшли Осак, которая ушла из компании в ноябре, опубликовала эссе, в котором подробно описывает несколько случаев сексуальных домогательств со стороны коллег-мужчин. Осак работала в SpaceX в должности инженера, о случаях сексуальных домогательств она сообщала в отдел кадров, однако это не привело ни к какому результату, утверждается в эссе. В ноябре этого года она уволилась из компании.
The Verge и The New York Times нашли еще троих сотрудниц, которые также указали на присутствие подобных инцидентов в компании. Собеседницы утверждают, что сами сталкивались с харассментом на рабочем месте или стали свидетелями домогательств к женщинам или «небинарным персонам». Некоторые из них тоже обращались в отдел кадров, но дальше обращения дело не пошло, поэтому девушки были вынуждены уволиться.
В самой компании произошедшее изданиям не прокомментировали. По данным The New York Times, SpaceX заявила своим сотрудникам, что проведет независимый аудит HR-отдела. «Своевременное сообщение о домогательствах — залог того, что SpaceX останется прекрасным местом для работы; мы не можем исправить то, о чем не знаем», — заявила президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл.
Ранее сегодня шесть женщин, работающих или работавших в Tesla, которая также основана Илоном Маском, подали иски к компании. Об этом сообщила The Washington Post. Они утверждают, что коллеги подвергали их сексуальным домогательствам, а компания не приняла никаких мер по этому поводу. Женщины заявили, что компания поощряет культуру сексуальных домогательств на заводе во Фримонте, в результате чего сотрудницы регулярно терпят непристойные комментарии, нежелательные приставания и прикосновения, дискриминацию на рабочем месте.