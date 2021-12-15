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Бывшие и действующие сотрудницы SpaceX и Tesla заявили о харассменте на рабочем месте

Ведомости

Группа бывших сотрудников SpaceX, основанной Илоном Маском, заявила о сложившейся культуре сексуальных домогательств на рабочем месте, сообщает The Verge. 

Одна из бывших сотрудниц Эшли Осак, которая ушла из компании в ноябре, опубликовала эссе, в котором подробно описывает несколько случаев сексуальных домогательств со стороны коллег-мужчин. Осак работала в SpaceX в должности инженера, о случаях сексуальных домогательств она сообщала в отдел кадров, однако это не привело ни к какому результату, утверждается в эссе. В ноябре этого года она уволилась из компании.

The Verge и The New York Times нашли еще троих сотрудниц, которые также указали на присутствие подобных инцидентов в компании. Собеседницы утверждают, что сами сталкивались с харассментом на рабочем месте или стали свидетелями домогательств к женщинам или «небинарным персонам». Некоторые из них тоже обращались в отдел кадров, но дальше обращения дело не пошло, поэтому девушки были вынуждены уволиться. 

В самой компании произошедшее изданиям не прокомментировали. По данным The New York Times, SpaceX заявила своим сотрудникам, что проведет независимый аудит HR-отдела. «Своевременное сообщение о домогательствах — залог того, что SpaceX останется прекрасным местом для работы; мы не можем исправить то, о чем не знаем», — заявила президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл.

Ранее сегодня шесть женщин, работающих или работавших в Tesla, которая также основана Илоном Маском, подали иски к компании. Об этом сообщила The Washington Post. Они утверждают, что коллеги подвергали их сексуальным домогательствам, а компания не приняла никаких мер по этому поводу. Женщины заявили, что компания поощряет культуру сексуальных домогательств на заводе во Фримонте, в результате чего сотрудницы регулярно терпят непристойные комментарии, нежелательные приставания и прикосновения, дискриминацию на рабочем месте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных