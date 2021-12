Бывшие и действующие сотрудницы SpaceX и Tesla заявили о харассменте на рабочем месте

The Verge и The New York Times нашли еще троих сотрудниц, которые также указали на присутствие подобных инцидентов в компании. Собеседницы утверждают, что сами сталкивались с харассментом на рабочем месте или стали свидетелями домогательств к женщинам или «небинарным персонам». Некоторые из них тоже обращались в отдел кадров, но дальше обращения дело не пошло, поэтому девушки были вынуждены уволиться.