Бывшие и действующие сотрудницы SpaceX и Tesla заявили о харассменте на рабочем месте

Одна из бывших сотрудниц Эшли Осак, которая ушла из компании в ноябре, опубликовала эссе, в котором подробно описывает несколько случаев сексуальных домогательств со стороны коллег-мужчин. Осак работала в SpaceX в должности инженера, о случаях сексуальных домогательств она сообщала в отдел кадров, однако это не привело ни к какому результату, утверждается в эссе. В ноябре этого года она уволилась из компании.