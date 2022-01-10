Глава службы военной разведки Дании арестован по делу об утечке информации

Финдсен был временно отстранен от работы в августе 2020 г. после критики датской разведслужбы. По мнению ведомства, военная разведка скрывала информацию, чтобы было невозможно отследить, соблюдала ли она закон. Также разведуправление заподозрило военную разведку в слежке за гражданами Дании. В чем именно обвиняют Фриндсена, пока неизвестно.