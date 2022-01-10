Глава службы военной разведки Дании арестован по делу об утечке информации
Глава разведслужбы Минобороны Дании Ларс Финдсен с 9 декабря находится под арестом по делу об утечке секретной и совершенно секретной информации, которая может нанести ущерб безопасности Дании или ее отношениям с другими странами, сообщил телеканал TV2.
Финдсен был временно отстранен от работы в августе 2020 г. после критики датской разведслужбы. По мнению ведомства, военная разведка скрывала информацию, чтобы было невозможно отследить, соблюдала ли она закон. Также разведуправление заподозрило военную разведку в слежке за гражданами Дании. В чем именно обвиняют Фриндсена, пока неизвестно.
9 декабря прошлого года Датская служба безопасности сообщила об аресте четырех бывших и действующих сотрудников полицейской службы разведки и военной разведки по делу об утечке информации. Арестованным предъявили обвинение по п. 1 ст. 109. УК Дании в связи с передачей строго засекреченной информации. В службе безопасности отметили, что аресты прошли в результате длительного расследования утечек в разведслужбах.
В пресс-релизе ведомства не названы имена задержанных, однако, как пояснил TV2, 10 января суд Копенгагена снял запрет на использование имен в этом деле.