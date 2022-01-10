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Глава службы военной разведки Дании арестован по делу об утечке информации

Ведомости

Глава разведслужбы Минобороны Дании Ларс Финдсен с 9 декабря находится под арестом по делу об утечке секретной и совершенно секретной информации, которая может нанести ущерб безопасности Дании или ее отношениям с другими странами, сообщил телеканал TV2.

Финдсен был временно отстранен от работы в августе 2020 г. после критики датской разведслужбы. По мнению ведомства, военная разведка скрывала информацию, чтобы было невозможно отследить, соблюдала ли она закон. Также разведуправление заподозрило военную разведку в слежке за гражданами Дании. В чем именно обвиняют Фриндсена, пока неизвестно.

9 декабря прошлого года Датская служба безопасности сообщила об аресте четырех бывших и действующих сотрудников полицейской службы разведки и военной разведки по делу об утечке информации. Арестованным предъявили обвинение по п. 1 ст. 109. УК Дании в связи с передачей строго засекреченной информации. В службе безопасности отметили, что аресты прошли в результате длительного расследования утечек в разведслужбах. 

В пресс-релизе ведомства не названы имена задержанных, однако, как пояснил TV2, 10 января суд Копенгагена снял запрет на использование имен в этом деле. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных