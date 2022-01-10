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Василий Березуцкий вернулся в тренерский штаб ЦСКА

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Экс-футболист сборной России Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб футбольного клуба ЦСКА, главным тренером которого является его брат-близнец Алексей, сообщает пресс-служба клуба.

«Легендарный армеец вернулся в клуб и вошел в тренерский штаб, который возглавляет его брат Алексей», — говорится в сообщении на сайте. В 2002—2018 гг. Березуцкий выступал за ПФК ЦСКА в качестве игрока, он выиграл шесть чемпионатов России, семь Кубков России, пять Суперкубков России и Кубок УЕФА.

В 2018 г. он официально завершил футбольную карьеру, а затем получил предложение войти в тренерский штаб нидерландского футбольного клуба «Витесс», который возглавлял бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий. В 2020 г. он вернулся в структуру клуба в качестве заместителя генерального директора по спортивным вопросам, а впоследствии вошел в тренерский штаб Виктора Гончаренко. В апреле 2021 г. покинул ЦСКА и стал помощником тренера «Краснодара».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных