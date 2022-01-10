Василий Березуцкий вернулся в тренерский штаб ЦСКА

В 2018 г. он официально завершил футбольную карьеру, а затем получил предложение войти в тренерский штаб нидерландского футбольного клуба «Витесс», который возглавлял бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий. В 2020 г. он вернулся в структуру клуба в качестве заместителя генерального директора по спортивным вопросам, а впоследствии вошел в тренерский штаб Виктора Гончаренко. В апреле 2021 г. покинул ЦСКА и стал помощником тренера «Краснодара».