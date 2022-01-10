Василий Березуцкий вернулся в тренерский штаб ЦСКА
Экс-футболист сборной России Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб футбольного клуба ЦСКА, главным тренером которого является его брат-близнец Алексей, сообщает пресс-служба клуба.
«Легендарный армеец вернулся в клуб и вошел в тренерский штаб, который возглавляет его брат Алексей», — говорится в сообщении на сайте. В 2002—2018 гг. Березуцкий выступал за ПФК ЦСКА в качестве игрока, он выиграл шесть чемпионатов России, семь Кубков России, пять Суперкубков России и Кубок УЕФА.
В 2018 г. он официально завершил футбольную карьеру, а затем получил предложение войти в тренерский штаб нидерландского футбольного клуба «Витесс», который возглавлял бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий. В 2020 г. он вернулся в структуру клуба в качестве заместителя генерального директора по спортивным вопросам, а впоследствии вошел в тренерский штаб Виктора Гончаренко. В апреле 2021 г. покинул ЦСКА и стал помощником тренера «Краснодара».