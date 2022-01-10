Актер Леонид Куравлев госпитализирован в больницу в Коммунарке в тяжелом состоянии

Куравлев дебютировал на экране в 1960 г., сыграв матроса Камушкина в фильме Михаила Швейцера «Мичман Панин». Всего он исполнил более 200 ролей в кино, наибольшую популярность ему принесли роли в таких фильмах, как «Живет такой парень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Золотой теленок», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная», «17 мгновений весны».