Актер Леонид Куравлев госпитализирован в больницу в Коммунарке в тяжелом состоянии
Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева госпитализировали в реанимацию больницы в Коммунарке, которая принимает больных с COVID-19. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Отмечается, что состояние 85-летнего актера оценивается как тяжелое. Сын Куравлева Василий сообщил ТАСС, что артист сдал отрицательные тесты на COVID-19, его лечат от пневмонии. В Коммунарке рассказали, что он был госпитализирован 5 января.
Куравлев дебютировал на экране в 1960 г., сыграв матроса Камушкина в фильме Михаила Швейцера «Мичман Панин». Всего он исполнил более 200 ролей в кино, наибольшую популярность ему принесли роли в таких фильмах, как «Живет такой парень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Золотой теленок», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная», «17 мгновений весны».