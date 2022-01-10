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Актер Леонид Куравлев госпитализирован в больницу в Коммунарке в тяжелом состоянии

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Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева госпитализировали в реанимацию больницы в Коммунарке, которая принимает больных с COVID-19. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Отмечается, что состояние 85-летнего актера оценивается как тяжелое. Сын Куравлева Василий сообщил ТАСС, что артист сдал отрицательные тесты на COVID-19, его лечат от пневмонии. В Коммунарке рассказали, что он был госпитализирован 5 января.

Куравлев дебютировал на экране в 1960 г., сыграв матроса Камушкина в фильме Михаила Швейцера «Мичман Панин». Всего он исполнил более 200 ролей в кино, наибольшую популярность ему принесли роли в таких фильмах, как «Живет такой парень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Золотой теленок», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная», «17 мгновений весны».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных