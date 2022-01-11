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Синоптик предупредил москвичей о морозах до минус 15-17 градусов

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Температура в Москве начнет снижаться в течение дня 11 января, днем в городе похолодает до минус 11-13 градусов, а ночью – до минут 15-17, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Instagram.

«Дневная температура в Москве понизится до -11…-13, а в предстоящую ночь морозы в городе окрепнут до -15…-17, в Подмосковье -12…-17 на юге и до -17…-22 — на севере. В среду днем в столице будет не выше -11…-13, по области -10…-15. Это самые низкие температурные показатели в наступившем году», — сообщил Тишковец.

По его словам, морозы будут стоять двое суток, а 14 января резко потеплеет до нуля градусов. Давление при этом упадет, что негативно скажется на метеозависимых людях.

Ранее на сайте мэра Москвы сообщили, что 12 января ожидается похолодание до минус 15 градусов днем, а ночью — до минус 20 градусов.

Ранее по теме: Москвичей предупредили о похолодании до минус 15 градусов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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