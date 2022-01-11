Синоптик предупредил москвичей о морозах до минус 15-17 градусов

«Дневная температура в Москве понизится до -11…-13, а в предстоящую ночь морозы в городе окрепнут до -15…-17, в Подмосковье -12…-17 на юге и до -17…-22 — на севере. В среду днем в столице будет не выше -11…-13, по области -10…-15. Это самые низкие температурные показатели в наступившем году», — сообщил Тишковец.