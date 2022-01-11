Синоптик предупредил москвичей о морозах до минус 15-17 градусов
Температура в Москве начнет снижаться в течение дня 11 января, днем в городе похолодает до минус 11-13 градусов, а ночью – до минут 15-17, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Instagram.
«Дневная температура в Москве понизится до -11…-13, а в предстоящую ночь морозы в городе окрепнут до -15…-17, в Подмосковье -12…-17 на юге и до -17…-22 — на севере. В среду днем в столице будет не выше -11…-13, по области -10…-15. Это самые низкие температурные показатели в наступившем году», — сообщил Тишковец.
По его словам, морозы будут стоять двое суток, а 14 января резко потеплеет до нуля градусов. Давление при этом упадет, что негативно скажется на метеозависимых людях.
Ранее на сайте мэра Москвы сообщили, что 12 января ожидается похолодание до минус 15 градусов днем, а ночью — до минус 20 градусов.