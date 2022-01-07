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Общество

Москвичей предупредили о похолодании до минус 15 градусов

Ведомости

Температура в Москве в выходные и понедельник составит минус 5-7 градусов, ночью похолодает до минут 11 градусов, ожидается облачная погода и небольшой снег, говорится на сайте мэра Москвы. В среду температура опустится до минус 15 днем, а ночью – до минус 20 градусов.

«Во вторник похолодает — столбики термометров покажут от минус 7 до минус 12 градусов. Ветер станет слабее — до восьми метров в секунду. В среду еще похолодает. Днем температура воздуха может опуститься до 15 градусов мороза, ночью — до минус 20 градусов», — говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщал, что 4-5 января в центральной части России должны были пройти сильные снегопады и метели. По его словам, на юге России ближайшие пять дней температура должна была превышать норму на четыре-шесть градусов. В Крыму синоптики прогнозировали дождь и порывы ветра до 20 м/с, на берегу Черного моря – до 25 м/с.

Ранее по теме: Вильфанд предупредил о метелях в Центральной России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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