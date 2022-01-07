Москвичей предупредили о похолодании до минус 15 градусов

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщал, что 4-5 января в центральной части России должны были пройти сильные снегопады и метели. По его словам, на юге России ближайшие пять дней температура должна была превышать норму на четыре-шесть градусов. В Крыму синоптики прогнозировали дождь и порывы ветра до 20 м/с, на берегу Черного моря – до 25 м/с.