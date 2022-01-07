Москвичей предупредили о похолодании до минус 15 градусов
Температура в Москве в выходные и понедельник составит минус 5-7 градусов, ночью похолодает до минут 11 градусов, ожидается облачная погода и небольшой снег, говорится на сайте мэра Москвы. В среду температура опустится до минус 15 днем, а ночью – до минус 20 градусов.
«Во вторник похолодает — столбики термометров покажут от минус 7 до минус 12 градусов. Ветер станет слабее — до восьми метров в секунду. В среду еще похолодает. Днем температура воздуха может опуститься до 15 градусов мороза, ночью — до минус 20 градусов», — говорится в сообщении.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщал, что 4-5 января в центральной части России должны были пройти сильные снегопады и метели. По его словам, на юге России ближайшие пять дней температура должна была превышать норму на четыре-шесть градусов. В Крыму синоптики прогнозировали дождь и порывы ветра до 20 м/с, на берегу Черного моря – до 25 м/с.