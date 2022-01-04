Вильфанд предупредил о метелях в Центральной России

По его словам, на юге России ближайшие пять дней температура будет превышать норму на четыре-шесть градусов. 4 января непогода ожидается на Северном Кавказе, в Краснодарском крае и в Крыму: на полуострове будет идти дождь, а скорость ветра составит до 20 м/с. В Ростовской области, Краснодарском крае и Волгоградской области пройдут сильные дожди, мокрый снег и снег. На берегу Черного моря 4 января порывы ветра достигнут до 25 м/с. В большинстве районов Краснодарского края, за исключением Сочи, также ожидается гроза, добавил Вильфанд.