Вильфанд предупредил о метелях в Центральной России
Сильные осадки и ветер ожидаются на юге европейской части России 4 января, а в центральной части страны 4-5 января пройдут сильные снегопады и метели, сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
«Во вторник во всем Центральном Черноземье, Тамбовской, Воронежской, Липецкой областях будут сильный снег и метель. А 5 января эти удовольствия дойдут до Тверской, Московской, Ивановской областей», — рассказал Вильфанд.
По его словам, на юге России ближайшие пять дней температура будет превышать норму на четыре-шесть градусов. 4 января непогода ожидается на Северном Кавказе, в Краснодарском крае и в Крыму: на полуострове будет идти дождь, а скорость ветра составит до 20 м/с. В Ростовской области, Краснодарском крае и Волгоградской области пройдут сильные дожди, мокрый снег и снег. На берегу Черного моря 4 января порывы ветра достигнут до 25 м/с. В большинстве районов Краснодарского края, за исключением Сочи, также ожидается гроза, добавил Вильфанд.