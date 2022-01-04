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Вильфанд предупредил о метелях в Центральной России

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Сильные осадки и ветер ожидаются на юге европейской части России 4 января, а в центральной части страны 4-5 января пройдут сильные снегопады и метели, сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Во вторник во всем Центральном Черноземье, Тамбовской, Воронежской, Липецкой областях будут сильный снег и метель. А 5 января эти удовольствия дойдут до Тверской, Московской, Ивановской областей», — рассказал Вильфанд.

По его словам, на юге России ближайшие пять дней температура будет превышать норму на четыре-шесть градусов. 4 января непогода ожидается на Северном Кавказе, в Краснодарском крае и в Крыму: на полуострове будет идти дождь, а скорость ветра составит до 20 м/с. В Ростовской области, Краснодарском крае и Волгоградской области пройдут сильные дожди, мокрый снег и снег. На берегу Черного моря 4 января порывы ветра достигнут до 25 м/с. В большинстве районов Краснодарского края, за исключением Сочи, также ожидается гроза, добавил Вильфанд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных