Черногория смягчила правила въезда для туристов
Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович заявила, что страна смягчает правила въезда для туристов: непривитые от коронавируса туристы снова смогут въехать в страну с предъявлением отрицательного ПЦР-теста. Об этом сообщается на сайте правительства Черногории.
Уже с 13 января туристы смогут въехать при соблюдении одного из четырех условий: отрицательный ПЦР-тест не старше 72-х часов, отрицательный экспресс-тест на антиген не старше 48 часов, справка о том, что человек переболел коронавирусрм не ранее, чем шесть месяцев назад, или полная вакцинация, с момента которой прошло не более полугода.
Новые требования к въезду туристов отменяют предыдущие, по которым в Черногорию нельзя было приехать непривитым и не переболевшим иностранным гражданам, а вакцинированным и перенесшим COVID-19 нужен был ПЦР-тест. Такие требования были введены в конце декабря.