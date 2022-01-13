Черногория смягчила правила въезда для туристов

Уже с 13 января туристы смогут въехать при соблюдении одного из четырех условий: отрицательный ПЦР-тест не старше 72-х часов, отрицательный экспресс-тест на антиген не старше 48 часов, справка о том, что человек переболел коронавирусрм не ранее, чем шесть месяцев назад, или полная вакцинация, с момента которой прошло не более полугода.