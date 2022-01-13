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Общество

Черногория смягчила правила въезда для туристов

Ведомости

Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович заявила, что страна смягчает правила въезда для туристов: непривитые от коронавируса туристы снова смогут въехать в страну с предъявлением отрицательного ПЦР-теста. Об этом сообщается на сайте правительства Черногории. 

Уже с 13 января туристы смогут въехать при соблюдении одного из четырех условий: отрицательный ПЦР-тест не старше 72-х часов, отрицательный экспресс-тест на антиген не старше 48 часов, справка о том, что человек переболел коронавирусрм не ранее, чем шесть месяцев назад, или полная вакцинация, с момента которой прошло не более полугода. 

Новые требования к въезду туристов отменяют предыдущие, по которым в Черногорию нельзя было приехать непривитым и не переболевшим иностранным гражданам, а вакцинированным и перенесшим COVID-19 нужен был ПЦР-тест. Такие требования были введены в конце декабря. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных