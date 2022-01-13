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Валиева установила новый мировой рекорд на чемпионате Европы по фигурному катанию

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Российская спортсменка Камилла Валиева заняла первое место по итогам короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в Эстонии, установив новый мировой рекорд по количеству набранных баллов, передает «РИА Новости». 

По итогам проката короткой программы Валиева получила 90,45 балла, что стало новым мировым рекордом. Она превзошла собственное достижение — 87,42 балла, установленное в 2021 г. на этапе Гран-при в России. Третье место заняла еще одна представительница сборной России Александра Трусова — 75,13 балла, на четвертом месте расположилась Анна Щербакова (69,05 балла).

По итогам короткой программы среди мужчин весь пьедестал заняли представители России: Андрей Мозалев стал первым, Марк Кондратюк — вторым, Евгений Семененко замкнул тройку лидеров.

Прошлый чемпионат Европы 2021 г., который должен был пройти в Хорватии, был отменен по решению Международного союза конькобежцев из-за ситуации с коронавирусом. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных