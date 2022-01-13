Валиева установила новый мировой рекорд на чемпионате Европы по фигурному катанию
Российская спортсменка Камилла Валиева заняла первое место по итогам короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в Эстонии, установив новый мировой рекорд по количеству набранных баллов, передает «РИА Новости».
По итогам проката короткой программы Валиева получила 90,45 балла, что стало новым мировым рекордом. Она превзошла собственное достижение — 87,42 балла, установленное в 2021 г. на этапе Гран-при в России. Третье место заняла еще одна представительница сборной России Александра Трусова — 75,13 балла, на четвертом месте расположилась Анна Щербакова (69,05 балла).
По итогам короткой программы среди мужчин весь пьедестал заняли представители России: Андрей Мозалев стал первым, Марк Кондратюк — вторым, Евгений Семененко замкнул тройку лидеров.
Прошлый чемпионат Европы 2021 г., который должен был пройти в Хорватии, был отменен по решению Международного союза конькобежцев из-за ситуации с коронавирусом.