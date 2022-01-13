Сын Елизаветы II лишен королевского патронажа и воинских званий
Сын королевы Великобритании Елизаветы II, принц Эндрю, лишился королевского патронажа и всех военных званий, сообщил Букингемский дворец на своей странице в Instagram.
«С одобрения и согласия королевы военная принадлежность герцога Йоркского и королевский патронаж были возвращены королеве. Герцог Йоркский по-прежнему не будет выполнять никаких общественных обязанностей и будет участвовать в деле как частное лицо», — говорится в заявлении.
Как пишет агентство Reuters, такой шаг был сделан после того, как адвокатам принца не удалось убедить судью США в отклонении гражданского иска по обвинению в изнасиловании. Иск был подан американкой Вирджинией Джуффре.
В 2019 г. Джуффре рассказала в интервью NBC, что стала жертвой так называемого «секс-трафика», когда молодых девушек против их воли привозили «на встречи с богатыми клиентами». Такие «встречи» организовывал американский миллиардер Джеффри Эпштейн, который был позже обвинен в США в принуждении несовершеннолетних к сексуальному рабству. Эпштейн покончил с собой в тюрьме. Джуффре и еще несколько женщин утверждают, что все они стали жертвами финансиста Джеффри Эпштейна, который принуждал несовершеннолетних к проституции.
Сам принц позже заявил, что не вступал в связь с Джуффре. Эти слова содержались в официальном заявлении Букингемского дворца, сделанном от имени принца, где также говорилось, что эти обвинения «ложны и не имеют под собой никаких оснований».