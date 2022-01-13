Сын Елизаветы II лишен королевского патронажа и воинских званий

В 2019 г. Джуффре рассказала в интервью NBC, что стала жертвой так называемого «секс-трафика», когда молодых девушек против их воли привозили «на встречи с богатыми клиентами». Такие «встречи» организовывал американский миллиардер Джеффри Эпштейн, который был позже обвинен в США в принуждении несовершеннолетних к сексуальному рабству. Эпштейн покончил с собой в тюрьме. Джуффре и еще несколько женщин утверждают, что все они стали жертвами финансиста Джеффри Эпштейна, который принуждал несовершеннолетних к проституции.