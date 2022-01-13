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Сын Елизаветы II лишен королевского патронажа и воинских званий

Ведомости

Сын королевы Великобритании Елизаветы II, принц Эндрю, лишился королевского патронажа и всех военных званий, сообщил Букингемский дворец на своей странице в Instagram. 

«С одобрения и согласия королевы военная принадлежность герцога Йоркского и королевский патронаж были возвращены королеве. Герцог Йоркский по-прежнему не будет выполнять никаких общественных обязанностей и будет участвовать в деле как частное лицо», — говорится в заявлении. 

Как пишет агентство Reuters, такой шаг был сделан после того, как адвокатам принца не удалось убедить судью США в отклонении гражданского иска по обвинению в изнасиловании. Иск был подан американкой Вирджинией Джуффре. 

В 2019 г. Джуффре рассказала в интервью NBC, что стала жертвой так называемого «секс-трафика», когда молодых девушек против их воли привозили «на встречи с богатыми клиентами». Такие «встречи» организовывал американский миллиардер Джеффри Эпштейн, который был позже обвинен в США в принуждении несовершеннолетних к сексуальному рабству. Эпштейн покончил с собой в тюрьме. Джуффре и еще несколько женщин утверждают, что все они стали жертвами финансиста Джеффри Эпштейна, который принуждал несовершеннолетних к проституции.

Сам принц позже заявил, что не вступал в связь с Джуффре. Эти слова содержались в официальном заявлении Букингемского дворца, сделанном от имени принца, где также говорилось, что эти обвинения «ложны и не имеют под собой никаких оснований».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных