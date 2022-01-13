Два человека погибли при крушении лифта в «Президент-отеле» Москвы
Двое рабочих погибли в результате обрушения лифта во время проведения ремонтных работ в столичном «Президент-отеле», сообщили в управлении МЧС Москвы.
«Предварительно установлено, что при проведении ремонтных работ произошло падение лифта в шахту. К сожалению, по предварительной информации, погибли 2 рабочих», — рассказали в ведомстве агентству ТАСС.
По предварительным данным, лифт упал из-за нарушения техники безопасности. Сообщения об инциденте поступило в МЧС в 20.26 мск.
Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что, кроме погибших, в лифте никого больше не было. Отмечается, что лифт предназначался для персонала отеля.
Источник «Интерфакса» сообщил, что лифт упал с седьмого этажа, где и шел ремонт. Двое рабочих в этот момент спускались, возвращаясь после смены.