Вступил в силу закон о пожизненном сроке для педофилов

Он отметил, что в законодательстве осталось много пробелов по этому вопросу, поэтому нужно продолжить работу. «Педофилов необходимо наказывать максимально жёстко. Даже если преступление совершено впервые. И данная позиция должна найти отражение в федеральном законодательстве», — заявил Володин. Он обратился в Генпрокуратуру с просьбой проанализировать практику вынесения обвинительных приговоров за преступления против детей.