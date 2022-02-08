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Вступил в силу закон о пожизненном сроке для педофилов

Ведомости

Закон о пожизненном заключении для преступников, которые были ранее судимы за насильственные действия в отношении детей, и для насильников, которые совершили преступления против двух и более детей, вступил в силу, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в законодательстве осталось много пробелов по этому вопросу, поэтому нужно продолжить работу. «Педофилов необходимо наказывать максимально жёстко. Даже если преступление совершено впервые. И данная позиция должна найти отражение в федеральном законодательстве», — заявил Володин. Он обратился в Генпрокуратуру с просьбой проанализировать практику вынесения обвинительных приговоров за преступления против детей.

Согласно закону, пожизненное наказание также будут назначать преступникам, которые совершили насилие в отношении ребенка, сопряженное с другим тяжким или особо тяжким преступлением. Закон увеличивает возраст потерпевших с 14 до 18 лет. По действующему законодательству педофилией считается насилие над ребенком младше 14 лет.

Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы в сентябре прошлого года депутаты фракции «Единая Россия» Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных