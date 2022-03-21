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«Известия» узнали об отправке в простой 40% работников «Шереметьево»

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Аэропорт «Шереметьево» в Москве с 16 марта отправил в простой часть сотрудников на фоне кризиса в авиаотрасли. Простой объявили по причинам, «не зависящим от работодателя и работников», и в связи с «критическим снижением пассажиропотока», сообщила газета «Известия» со ссылкой на приказ гендиректора «Шереметьево» Михаила Василенко.

Источник издания в аэропорте сообщил, что в простой отправили 40% всего персонала. Согласно отчету «Шереметьево», в 2020 г. среднесписочная численность группы компаний МАШ («Московский аэропорт Шереметьево») составляла более 18 000 человек, из которых 1780 административных работников и 16 380 — операционный персонал. Собеседник издания рассказал, что сейчас в аэропорте работают примерно 15 000 сотрудников «Шереметьево» и его дочерних предприятий, то есть в простой отправят 6000-7000 человек.

Представитель аэропорта Анна Захаренкова подтвердила информацию об отправке работников в простой. По ее словам, сотрудники аэропорта во время простоя будут получать 2/3 оклада, сохранят свои рабочие места и условия ДМС. Срок простоя в документе не установлен. Руководитель практики частного права Amulex.ru Елена Проскурова отметила, что предельный срок простоя не установлен и в Трудовом кодексе. 

Ранее «Уральские авиалинии» решили отправить в простой часть сотрудников на фоне ограничений из-за спецоперации России на Украине. Авиакомпания составляет списки пилотов и бортпроводников, которые на время прекратят работу, писал «Коммерсантъ». Сотрудники продолжат получать зарплату на время простоя в соответствии с Трудовым кодексом. Целью антикризисных мероприятий авиакомпания указала сохранение своей деятельности, в том числе за счет сокращения издержек.

Евросоюз, США и некоторые другие государства ввели против России санкции за военную операцию в Донбассе и на Украине. Среди мер прекращение авиасообщения со страной и запрет на поставку стране самолетов и авиационных компонентов. На фоне этого один из крупнейших лизингодателей в мире в сфере гражданской авиации Aerсap объявил о прекращении сотрудничества с Россией и отзыве самолетов из нее. Клиентами компании являются «Аэрофлот», «Россия», S7, «Якутия», «Уральские авиалинии» и др. После этого несколько самолетов российских перевозчиков были задержаны за рубежом.

Ранее по теме: «Уральские авиалинии» отправят часть своих сотрудников в простой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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