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«Уральские авиалинии» отправят часть своих сотрудников в простой

Ведомости

Часть сотрудников авиакомпании «Уральские авиалинии» отправят в вынужденный простой, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе перевозчика. Такое решение принято на фоне введенных на фоне спецоперации на Украине ограничений. 

18 марта генеральный директор компании Сергей Скуратов утвердил перечень антикризисных мероприятий, одним из которых является простой. «Уральские авиалинии» составляют списки пилотов и бортпроводников, которые на время прекратят работу, отмечает издание. Сотрудники продолжат получать зарплату на время простоя в соответствии с Трудовым кодексом.

Целью антикризисных мероприятий авиакомпания указала сохранение своей деятельности, в том числе за счет сокращения издержек.

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«Мероприятия разработаны на фоне геополитической ситуации в мире, закрытия неба европейских стран, установления временного режима использования воздушного пространства на южных направлениях, введения ограничительных санкций на использование авиатехники», — передает «Коммерсантъ» содержание документа. 

Ранее Евросоюз, США и некоторые другие государства ввели против России санкции за военную операцию в Донбассе и на Украине. Среди мер — запрет на поставку стране самолетов и авиационных компонентов. На фоне этого один из крупнейших лизингодателей в мире в сфере гражданской авиации Aerсap объявил о прекращении сотрудничества с Россией и отзыве самолетов из нее. Клиентами компании являются «Аэрофлот», «Россия», S7, «Якутия», «Уральские авиалинии» и др. После этого несколько самолетов российских перевозчиков были задержаны за рубежом.

10 марта директор авиационно-технического центра «Уральских авиалиний» Игорь Поддубный сообщил, что компания может выполнять рейсы, не останавливая самолеты и не разбирая их на запчасти, на протяжении еще двух-трех месяцев. По его словам, авиаперевозчик также провел анализ мирового предложения материалов и запчастей для самолетов и нашел «достаточно цивилизованные» варианты.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям, самолеты которых находятся в иностранных реестрах, приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из других государств в страну — с 8 марта. ЕС еще 27 февраля закрыл воздушное пространство для российских перевозчиков.

14 марта президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у отечественных компаний. Инициатива направлена на сохранение парка иностранных воздушных судов у эксплуатантов страны «для обеспечения бесперебойного функционирования деятельности в области гражданской авиации в рамках принятия антисанкционных мер».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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