Минтранс оценил расходы авиакомпаний на облет России в $37,5 млн
Зарубежные авиакомпании вынуждены тратить более $37,5 млн в неделю, чтобы обойти российское воздушное пространство. Дополнительные расходы несут перевозчики 19 стран, в числе которых США, Канада, Великобритания и других государства, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России.
Ведомство указывает, что решение ряда стран закрыть воздушное пространство для России негативно отразилось как на россиянах, так и на гражданах этих государств. Решения авиационных властей зарубежных стран не оставили России выбора, объяснил введение зеркальных мер министр транспорта Виталий Савельев.
«В качестве ответной меры на запрет российским перевозчикам со стороны европейских государств, Великобритании, США и Канады на выполнение полетов гражданских воздушных судов российскими авиавластями введены зеркальные ограничения на использование воздушного пространства России гражданскими воздушными судами зарубежных авиакомпаний», — говорится в сообщении пресс-службы.
По данным Минтранса, ежедневно через воздушное пространство России проходили сотни рейсов из Европы, Великобритании, Канады и США в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, а количество таких полетов за первые два месяца 2022 г. выросло на 21% до 31 400 транзитных рейсов.
Необходимость искать альтернативные маршруты в обход России увеличивает дальность перелетов, отмечает ведомство. В частности, дальность перелета из Лондона в Токио через Россию составляла 9 500 км, а с введением ограничений она выросла до 11 200 км.
«Альтернативные маршруты значительно увеличивают время полетов – почти на 2 часа. Это влечет за собой рост себестоимости перевозки, прежде всего за счет увеличения количества используемого топлива», — указывает Минтранс.
По оценкам ведомства, дополнительные расходы в размере более $37,5 млн еженедельно несут перевозчики США, Канады, Великобритании, Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Латвии, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Финляндии, Франции, Швейцарии и Швеции. Авиакомпаниям в итоге приходится повышать цены на билеты и перевозку грузов, отмечает пресс-служба.
Ранее Евросоюз, США и некоторые другие государства ввели против России санкции за военную операцию в Донбассе и на Украине. Среди мер — запрет на поставку стране самолетов и авиационных компонентов. На фоне этого один из крупнейших лизингодателей в мире в сфере гражданской авиации Aerсap объявил о прекращении сотрудничества с Россией и отзыве самолетов из нее. Клиентами компании являются «Аэрофлот», «Россия», S7, «Якутия», «Уральские авиалинии» и др. После этого несколько самолетов российских перевозчиков были задержаны за рубежом.
Ввиду происходящего Росавиация рекомендовала авиакомпаниям, самолеты которых находятся в иностранных реестрах, приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из других государств в страну — с 8 марта. ЕС еще 27 февраля закрыл воздушное пространство для российских перевозчиков.
14 марта президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у отечественных компаний. Инициатива направлена на сохранение парка иностранных воздушных судов у эксплуатантов страны «для обеспечения бесперебойного функционирования деятельности в области гражданской авиации в рамках принятия антисанкционных мер».