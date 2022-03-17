Застрявших за границей российских туристов пообещали вывезти за две недели
Оставшихся за рубежом российских туристов вывезут в РФ в течение ближайших двух недель. Об этом заявил на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
«Сегодня несколько рейсов вернулись из Шарм-эль-Шейха и Хургады. В течение двух недель эта акция будет завершена. Всех вернут, никого не оставят», — приводит его слова «Интерфакс». По словам Барзыкина, речь идет как об организованных путешественниках, так и самостоятельных.
По данным Ростуризма, на 16 марта в Россию вернулись более 80% организованных туристов, или порядка 75 000 человек. Туроператоры возвращают их домой либо специальными чартерными рейсами, либо регулярными стыковочными рейсами через третьи страны.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщают, что за рубежом остаются еще около 25 000 российских туристов, которые могут воспользоваться специальными вывозными рейсами. Больше всего организованных туристов сейчас находится в Египте — по оценке АТОР, это около 13 000 человек. Часть находится также в Турции, ОАЭ, Доминикане, Вьетнаме, Таиланде и других странах. Больше всего самостоятельных туристов находится в Таиланде, такие путешественники также есть в Египте, Латинской Америке, ОАЭ и на Мальдивах.
«Аэрофлот» анонсировал специальные рейсы для возвращения в Россию туристов из Египта, Шри-Ланки, Турции, а также из ОАЭ, Таиланда и с Сейшельских островов. Вылеты запланированы 16 марта из Хургады, Шарм-эль-Шейха, Коломбо и Антальи, 17 марта – из Стамбула, Дубая и с Пхукета, 18 марта – из Бангкока и 19 марта — из Виктории.
Некоторые туристы столкнулись с трудностями из-за невозможности вернуться домой после того, как западные страны ввели санкции против России на фоне военной операции на Украине. Так, США, Евросоюз, Великобритания, Канада и ряд других стран закрыли свое пространство для российских самолетов и пообещали перехватывать нарушившие запрет воздушные суда. Евросоюз в конце февраля ввел запрет на поставки, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в России.
Из-за арестов самолетов Росавиация 6 марта рекомендовала авиакомпаниям, которые арендуют лайнеры у иностранных компаний, приостановить все рейсы за рубеж.