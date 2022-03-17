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Общество

Застрявших за границей российских туристов пообещали вывезти за две недели

Ведомости

Оставшихся за рубежом российских туристов вывезут в РФ в течение ближайших двух недель. Об этом заявил на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Сегодня несколько рейсов вернулись из Шарм-эль-Шейха и Хургады. В течение двух недель эта акция будет завершена. Всех вернут, никого не оставят», — приводит его слова «Интерфакс». По словам Барзыкина, речь идет как об организованных путешественниках, так и самостоятельных.

По данным Ростуризма, на 16 марта в Россию вернулись более 80% организованных туристов, или порядка 75 000 человек. Туроператоры возвращают их домой либо специальными чартерными рейсами, либо регулярными стыковочными рейсами через третьи страны.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщают, что за рубежом остаются еще около 25 000 российских туристов, которые могут воспользоваться специальными вывозными рейсами. Больше всего организованных туристов сейчас находится в Египте — по оценке АТОР, это около 13 000 человек. Часть находится также в Турции, ОАЭ, Доминикане, Вьетнаме, Таиланде и других странах. Больше всего самостоятельных туристов находится в Таиланде, такие путешественники также есть в Египте, Латинской Америке, ОАЭ и на Мальдивах.

«Аэрофлот» анонсировал специальные рейсы для возвращения в Россию туристов из Египта, Шри-Ланки, Турции, а также из ОАЭ, Таиланда и с Сейшельских островов. Вылеты запланированы 16 марта из Хургады, Шарм-эль-Шейха, Коломбо и Антальи, 17 марта – из Стамбула, Дубая и с Пхукета, 18 марта – из Бангкока и 19 марта — из Виктории.

Некоторые туристы столкнулись с трудностями из-за невозможности вернуться домой после того, как западные страны ввели санкции против России на фоне военной операции на Украине. Так, США, Евросоюз, Великобритания, Канада и ряд других стран закрыли свое пространство для российских самолетов и пообещали перехватывать нарушившие запрет воздушные суда. Евросоюз в конце февраля ввел запрет на поставки, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в России.

Из-за арестов самолетов Росавиация 6 марта рекомендовала авиакомпаниям, которые арендуют лайнеры у иностранных компаний, приостановить все рейсы за рубеж.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных