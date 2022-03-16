Туроператоры вывезли из-за рубежа более 80% российских туристов
Туроператоры помогли вернуться в Россию из-за рубежа 80% российских туристов, или 75 000 человек, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Россияне возвращаются домой специальными чартерными рейсами или регулярными стыковочными рейсами через третьи страны.
Больше всего организованных туристов из России сейчас находятся в Египте, а также в Турции, ОАЭ, Доминикане, Вьетнаме и Таиланде. Небольшое количество туристов из России есть и в других странах. Сейчас согласовываются чартерные рейсы из Доминиканы, Египта, Турции, ОАЭ, Таиланда и Вьетнама. По словам Догузовой, «это сложный процесс», потому что ограничено число доступных самолетов, у которых нет риска изъятия в зарубежных аэропортах или прекращения действия страховки.
Самостоятельным туристам в ведомстве рекомендовали быть на связи с их первоначальным авиаперевозчиком – их возвращением в Россию занимаются Минтранс и Росавиация вместе с МИДом и Ростуризмом. Если таким туристам нужно будет продлить визу в стране пребывания, им следует обратиться в консульство России. Форму обратной связи на госуслугах заполнили уже 10 500 самостоятельных туристов. Большинство из них находятся в Таиланде, а также в Египте, странах Латинской Америки, в ОАЭ и на Мальдивах.
Западные страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов после начала спецоперации на Украине. Росавиация рекомендовала российским туристам за границей не ждать вывозных рейсов, а рассмотреть альтернативные маршруты через третьи страны. Там пояснили, что сбор данных и их обработка для организации гуманитарных рейсов требуют времени. Россиянам также рекомендовали отказаться от поездок в страны, которые ввели против России санкции, так как это создает риски для своевременного и безопасного возвращения домой.