Туроператоры вывезли из-за рубежа более 80% российских туристов

Самостоятельным туристам в ведомстве рекомендовали быть на связи с их первоначальным авиаперевозчиком – их возвращением в Россию занимаются Минтранс и Росавиация вместе с МИДом и Ростуризмом. Если таким туристам нужно будет продлить визу в стране пребывания, им следует обратиться в консульство России. Форму обратной связи на госуслугах заполнили уже 10 500 самостоятельных туристов. Большинство из них находятся в Таиланде, а также в Египте, странах Латинской Америки, в ОАЭ и на Мальдивах.