Росавиация посоветовала россиянам за границей возвращаться в Россию самим

В ведомстве посоветовали купить билеты на рейсы иностранных авиакомпаний и добраться на них до стран, которые не ограничили авиасообщение с Россией, например, до Азербайджана, Армении, Казахстана, Катара, ОАЭ, Турции и др. Затем люди могут рейсами российских или зарубежных компаний вернуться в Россию. Также россияне могут добраться до пунктов в Латвии, Литве, Польше и Финляндии рейсами иностранных авиакомпаний или другими видами транспорта, а затем наземным транспортом приехать в Россию, в том числе через Белоруссию.