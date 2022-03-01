Газета
Общество

Росавиация посоветовала россиянам за границей возвращаться в Россию самим

Ведомости

Росавиация рекомендовала россиянам, находящимся за границей, не ждать гуманитарных рейсов, а рассмотреть альтернативные маршруты через третьи страны, говорится на сайте ведомства. Там пояснили, что сбор данных и их обработка для организации гуманитарных рейсов требуют времени.

В ведомстве отметили, что сейчас прорабатывается организация вывозных рейсов из стран, где находится больше всего россиян. Выполнить такие рейсы будет возможно, если на это дадут разрешение авиавласти ЕС и стран, через которые будут лететь самолеты.

«Принимая во внимание опыт организации подобных рейсов в 2020 г., сбор данных и их обработка требует времени и создания специальных ресурсов. В этой связи гражданам России рекомендуется рассмотреть альтернативные маршруты возвращения домой, что на текущий момент представляется наиболее предпочтительным», — заявили в Росавиации.

В ведомстве посоветовали купить билеты на рейсы иностранных авиакомпаний и добраться на них до стран, которые не ограничили авиасообщение с Россией, например, до Азербайджана, Армении, Казахстана, Катара, ОАЭ, Турции и др. Затем люди могут рейсами российских или зарубежных компаний вернуться в Россию. Также россияне могут добраться до пунктов в Латвии, Литве, Польше и Финляндии рейсами иностранных авиакомпаний или другими видами транспорта, а затем наземным транспортом приехать в Россию, в том числе через Белоруссию.

27 февраля глава Еврокомиссии Урсула вон дер Ляйен сообщила, что в новый пакет санкций в отношении России включен запрет на полеты российских самолетов над ЕС. Свое небо также закрыли другие страны, в том числе Великобритания.

Санкции были введены из-за спецоперации России в Донбассе. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Ее целью он назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.

Ранее по теме: Европа и Россия прервали прямое авиасообщение

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных