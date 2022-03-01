Росавиация посоветовала россиянам за границей возвращаться в Россию самим
Росавиация рекомендовала россиянам, находящимся за границей, не ждать гуманитарных рейсов, а рассмотреть альтернативные маршруты через третьи страны, говорится на сайте ведомства. Там пояснили, что сбор данных и их обработка для организации гуманитарных рейсов требуют времени.
В ведомстве отметили, что сейчас прорабатывается организация вывозных рейсов из стран, где находится больше всего россиян. Выполнить такие рейсы будет возможно, если на это дадут разрешение авиавласти ЕС и стран, через которые будут лететь самолеты.
«Принимая во внимание опыт организации подобных рейсов в 2020 г., сбор данных и их обработка требует времени и создания специальных ресурсов. В этой связи гражданам России рекомендуется рассмотреть альтернативные маршруты возвращения домой, что на текущий момент представляется наиболее предпочтительным», — заявили в Росавиации.
В ведомстве посоветовали купить билеты на рейсы иностранных авиакомпаний и добраться на них до стран, которые не ограничили авиасообщение с Россией, например, до Азербайджана, Армении, Казахстана, Катара, ОАЭ, Турции и др. Затем люди могут рейсами российских или зарубежных компаний вернуться в Россию. Также россияне могут добраться до пунктов в Латвии, Литве, Польше и Финляндии рейсами иностранных авиакомпаний или другими видами транспорта, а затем наземным транспортом приехать в Россию, в том числе через Белоруссию.
27 февраля глава Еврокомиссии Урсула вон дер Ляйен сообщила, что в новый пакет санкций в отношении России включен запрет на полеты российских самолетов над ЕС. Свое небо также закрыли другие страны, в том числе Великобритания.
Санкции были введены из-за спецоперации России в Донбассе. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Ее целью он назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.