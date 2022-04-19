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Общество

Российские школьники начнут изучать историю с первого класса

Ведомости

Минпросвещения планирует ввести изучение истории с первого класса школы, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Сроки вступления новых правил в силу он не уточнил. Сейчас школьники начинают изучать историю с пятого класса.

«Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. Мной принято решение, что историческое образование начнётся в школах с первого класса», — сказал министр на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!» (цитата по ТАСС).

В марте с подобной инициативой выступил режиссер Никита Михалков, возглавляющий Союз кинематографистов России. «Существующее у нас сегодня отсутствие идеологии — это тоже идеология, только разрушительная. Именно поэтому я абсолютно убежден, что историю своей страны нужно начинать учить с первого класса», — сказал Михалков на встрече со студентами Московского педагогического государственного университета, в которой участвовал и Кравцов.

В конце марта председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению и Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил воспевать в школах славу России и ее государственные символы. В Минпросвещения заявили о готовности обсудить предложение бывшего министра культуры, уточнив, что оно требует «детальной проработки и экспертного обсуждения».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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