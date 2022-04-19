Российские школьники начнут изучать историю с первого класса
Минпросвещения планирует ввести изучение истории с первого класса школы, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Сроки вступления новых правил в силу он не уточнил. Сейчас школьники начинают изучать историю с пятого класса.
«Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. Мной принято решение, что историческое образование начнётся в школах с первого класса», — сказал министр на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!» (цитата по ТАСС).
В марте с подобной инициативой выступил режиссер Никита Михалков, возглавляющий Союз кинематографистов России. «Существующее у нас сегодня отсутствие идеологии — это тоже идеология, только разрушительная. Именно поэтому я абсолютно убежден, что историю своей страны нужно начинать учить с первого класса», — сказал Михалков на встрече со студентами Московского педагогического государственного университета, в которой участвовал и Кравцов.
В конце марта председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению и Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил воспевать в школах славу России и ее государственные символы. В Минпросвещения заявили о готовности обсудить предложение бывшего министра культуры, уточнив, что оно требует «детальной проработки и экспертного обсуждения».