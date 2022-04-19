Российские школьники начнут изучать историю с первого класса

В марте с подобной инициативой выступил режиссер Никита Михалков, возглавляющий Союз кинематографистов России. «Существующее у нас сегодня отсутствие идеологии — это тоже идеология, только разрушительная. Именно поэтому я абсолютно убежден, что историю своей страны нужно начинать учить с первого класса», — сказал Михалков на встрече со студентами Московского педагогического государственного университета, в которой участвовал и Кравцов.