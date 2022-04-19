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Общество

Попова: говорить об окончании пандемии коронавируса не приходится

Ведомости

Эпидемиологическая ситуация в России относительно стабилизировалась, однако о завершении пандемии коронавируса говорить пока не приходится, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе селекторного совещания.

В Роспотребнадзоре рассказали, что показатель заболеваемости коронавирусом за 15-ю неделю года снизился на 20,4% по сравнению с предыдущей неделей и на 35,5% по сравнению со средним показателем за последние 4 недели. В 43 регионах заболеваемость коронавирусом превысила среднюю по России, добавили в ведомстве. Главным санитарным врачам регионов поручили контролировать ситуацию по борьбе с коронавирусом вместе с органами власти и принимать меры, если ситуация ухудшится.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусом может начать расти в конце мая — начале июня. Рост заболеваемости будет зависеть от использования россиянами средств профилактики и своевременной вакцинации.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 8640 случаев заражения коронавирусом. Это минимальное количество случаев коронавируса с мая 2021 года. Госпитализировали за прошедшие сутки 3462 пациента с COVID-19, 16 763 — выздоровели, а 235 человек скончались от коронавируса за сутки. По состоянию на 15 апреля уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 45,2%. Прививки первым компонентом вакцины сделали чуть более 90 млн россиян, а полностью привились 86,2 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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