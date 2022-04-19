Попова: говорить об окончании пандемии коронавируса не приходится
Эпидемиологическая ситуация в России относительно стабилизировалась, однако о завершении пандемии коронавируса говорить пока не приходится, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе селекторного совещания.
В Роспотребнадзоре рассказали, что показатель заболеваемости коронавирусом за 15-ю неделю года снизился на 20,4% по сравнению с предыдущей неделей и на 35,5% по сравнению со средним показателем за последние 4 недели. В 43 регионах заболеваемость коронавирусом превысила среднюю по России, добавили в ведомстве. Главным санитарным врачам регионов поручили контролировать ситуацию по борьбе с коронавирусом вместе с органами власти и принимать меры, если ситуация ухудшится.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусом может начать расти в конце мая — начале июня. Рост заболеваемости будет зависеть от использования россиянами средств профилактики и своевременной вакцинации.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 8640 случаев заражения коронавирусом. Это минимальное количество случаев коронавируса с мая 2021 года. Госпитализировали за прошедшие сутки 3462 пациента с COVID-19, 16 763 — выздоровели, а 235 человек скончались от коронавируса за сутки. По состоянию на 15 апреля уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 45,2%. Прививки первым компонентом вакцины сделали чуть более 90 млн россиян, а полностью привились 86,2 млн человек.