Попова: говорить об окончании пандемии коронавируса не приходится

В Роспотребнадзоре рассказали, что показатель заболеваемости коронавирусом за 15-ю неделю года снизился на 20,4% по сравнению с предыдущей неделей и на 35,5% по сравнению со средним показателем за последние 4 недели. В 43 регионах заболеваемость коронавирусом превысила среднюю по России, добавили в ведомстве. Главным санитарным врачам регионов поручили контролировать ситуацию по борьбе с коронавирусом вместе с органами власти и принимать меры, если ситуация ухудшится.