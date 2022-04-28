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В Роструде напомнили о двух коротких рабочих неделях в мае

Ведомости

В мае у россиян будет две короткие рабочие недели и длинные выходные в связи с праздниками Дня весны и труда 1 мая и Дня Победы 9 мая, сообщили в пресс-службе Роструда.

«В начале мая россиян ожидают две короткие рабочие недели и длинные выходные в связи с празднованием 1 мая — Дня весны и труда, а также Дня Победы — 9 мая. Эти даты относятся к нерабочим праздничным дням», — напомнили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).

Выходные при пятидневной рабочей неделе пройдут с 30 апреля по 3 мая, а также с 7 по 10 мая включительно. В Роструде отметили, что длинные выходные не приведут к уменьшению оклада работников, а те, у кого оклад не установлен и кто не работал в выходные, должны получить дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальными нормативными актами.

Затем россияне будут отдыхать с 11 по 13 июня в связи с Днем России и с 4 по 6 ноября в связи с Днем народного единства. 31 декабря в 2022 г. выпадает на субботу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных