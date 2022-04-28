В Роструде напомнили о двух коротких рабочих неделях в мае
В мае у россиян будет две короткие рабочие недели и длинные выходные в связи с праздниками Дня весны и труда 1 мая и Дня Победы 9 мая, сообщили в пресс-службе Роструда.
«В начале мая россиян ожидают две короткие рабочие недели и длинные выходные в связи с празднованием 1 мая — Дня весны и труда, а также Дня Победы — 9 мая. Эти даты относятся к нерабочим праздничным дням», — напомнили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).
Выходные при пятидневной рабочей неделе пройдут с 30 апреля по 3 мая, а также с 7 по 10 мая включительно. В Роструде отметили, что длинные выходные не приведут к уменьшению оклада работников, а те, у кого оклад не установлен и кто не работал в выходные, должны получить дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальными нормативными актами.
Затем россияне будут отдыхать с 11 по 13 июня в связи с Днем России и с 4 по 6 ноября в связи с Днем народного единства. 31 декабря в 2022 г. выпадает на субботу.