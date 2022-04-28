В Роструде напомнили о двух коротких рабочих неделях в мае

Выходные при пятидневной рабочей неделе пройдут с 30 апреля по 3 мая, а также с 7 по 10 мая включительно. В Роструде отметили, что длинные выходные не приведут к уменьшению оклада работников, а те, у кого оклад не установлен и кто не работал в выходные, должны получить дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальными нормативными актами.