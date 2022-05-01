В горах Сочи погиб генеральный директор курорта «Красная Поляна»
В Сочи погиб генеральный директор курорта «Красная Поляна» Андрей Круковский, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу курорта. Ему было 37 лет, прощание состоится 3 мая в «Красной Поляне».
«Андрей Алексеевич Круковский любил горы и нашел покой в них. Он целиком отдавался работе, увлекался горнолыжным спортом и горными походами», — сообщили в пресс-службе.
Источник агентства также уточнил, что руководитель курорта сорвался со скалы во время горного спуска в районе крепости Пслух. От полученных травм он умер в больнице сегодня утром.
Пресс-служба курорта отмечает, что Круковский заслуженно считался одним из лучших топ-менеджеров России. В «Красной Поляне» он работал с 2015 г., а руководить сочинским курортом стал в 2019 г.
Круковский был кандидатом экономических наук, он окончил с отличием Московский институт экономики политики и права и Лондонскую бизнес-школу, добавили в пресс-службе.