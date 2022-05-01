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В горах Сочи погиб генеральный директор курорта «Красная Поляна»

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В Сочи погиб генеральный директор курорта «Красная Поляна» Андрей Круковский, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу курорта. Ему было 37 лет, прощание состоится 3 мая в «Красной Поляне».

«Андрей Алексеевич Круковский любил горы и нашел покой в них. Он целиком отдавался работе, увлекался горнолыжным спортом и горными походами», — сообщили в пресс-службе.

Источник агентства также уточнил, что руководитель курорта сорвался со скалы во время горного спуска в районе крепости Пслух. От полученных травм он умер в больнице сегодня утром. 

Пресс-служба курорта отмечает, что Круковский заслуженно считался одним из лучших топ-менеджеров России. В «Красной Поляне» он работал с 2015 г., а руководить сочинским курортом стал в 2019 г.

Круковский был кандидатом экономических наук, он окончил с отличием Московский институт экономики политики и права и Лондонскую бизнес-школу, добавили в пресс-службе.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных