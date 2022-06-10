Минюст внес в список НКО-иноагентов «Комитет против пыток»
Министерство юстиции внесло в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, правозащитную организацию «Комитет против пыток».
В качестве источника финансирования организации в реестре назван благотворительный фонд помощи потерпевшим от должностных преступлений «Комитет против пыток». Целями деятельности указаны представление интересов заявителя в органах следствия и суде, оказание помощи в получении компенсации, а также, в случае необходимости, проведении медицинских реабилитационных мероприятий.
«Комитет против пыток» — межрегиональная общественная организация, созданная в Нижнем Новгороде. В 2015 г. Минюст уже вносил организацию в реестр НКО-иноагентов — тогда ее пришлось ликвидировать. Но уже через несколько дней после ликвидации была создана новая общественная организация «Комитет по предотвращению пыток», которая в 2016 г. также была внесена Минюстом в список НКО-иноагентов. После этого она вернула себе первоначальное название и продолжила свою деятельность, но уже без регистрации.
На прошлой неделе Министерство юстиции пополнило реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, шестью именами, включая журналистов Алексея Пивоварова и Олега Кашина. Также в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, попал предприниматель Евгений Чичваркин.
Ранее сегодня депутаты Госдумы внесли законопроект, который лишает иноагентов возможности применять упрощенную систему налогообложения. По словам главы комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василия Пискарева, «неправильно предоставлять какие-либо льготы и преференции людям и организациям, которые продвигают в нашей стране интересы иностранных, и чаще всего недружественных нам государств».
Новая норма вносит поправки в Налоговый кодекс и станет дополнением к внесенному в Госдуму 25 апреля законопроекту о регулировании института иностранных агентов в России. В документе предлагается расширить круг лиц, которым могут присвоить статус иноагента: это могут быть любые лица, которые находятся «под иностранным влиянием и осуществляют политическую деятельность либо целенаправленный сбор сведений в области военно-технической деятельности России», распространяют «для неограниченного круга лиц» сообщения либо финансируют эти виды деятельности. 7 июня Госдума приняла законопроект в первом чтении.
Правительство дало положительный отзыв на законопроект, но попросило уточнить круг информации, после распространения которой можно получить статус иноагента. Также правительство предложило создать отдельный реестр для лиц, аффилированных с иноагентами, и дать кабмину право устанавливать правила к форме и порядку размещения маркировки иноагента.
9 июня глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов сообщил о разработке нового законопроекта об иноагентах, который внесет изменения в уже действующие законы «Об образовании», «О государственной службе» и «О военной службе».