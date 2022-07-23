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ВОЗ присвоила вспышке оспы обезьян статус чрезвычайной ситуации

Ведомости

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, передает ТАСС.

«Вспышка оспы обезьян представляет умеренный риск по всему миру за исключением Европы, где риск высок», — отметил глава организации.

Ранее агентство Reuters сообщало, что ВОЗ созовет чрезвычайный комитет для оценки влияния вспышки оспы обезьян на ситуацию в международном здравоохранении. Тогда, по данным на 14 июня, было зарегистрировано 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян и 1500 неподтвержденных, также зафиксировано 72 случая смерти в 39 странах. Гебрейесус отмечал, что вспышка заболевания «необычна и вызывает беспокойство». 30 мая Нигерийский центр по контролю за заболеваниями (NCDC) сообщал о первом случае смерти от оспы обезьян.

12 июля Роспотребнадзор сообщил о том, что в России был подтвержден первый случай заражения оспой обезьян. В ведомстве уточнили, что заболевший вернулся из путешествия по Европе и обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью, инфицирование подтвердили результаты исследования биоматериалов.

По данным Роспотребнадзора, на 11 июля в 59 неэпидемичных странах зарегистрировано уже более 9000 случаев заражения оспой обезьян.

2 июля представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович сказала «РИА Новости», что риск появления оспы обезьян в России считается высоким из-за широкой географии распространения заболевания в неэндемичных странах европейского региона и нетипичной картины нескольких случаев.

 

 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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