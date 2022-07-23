ВОЗ присвоила вспышке оспы обезьян статус чрезвычайной ситуации
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, передает ТАСС.
«Вспышка оспы обезьян представляет умеренный риск по всему миру за исключением Европы, где риск высок», — отметил глава организации.
Ранее агентство Reuters сообщало, что ВОЗ созовет чрезвычайный комитет для оценки влияния вспышки оспы обезьян на ситуацию в международном здравоохранении. Тогда, по данным на 14 июня, было зарегистрировано 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян и 1500 неподтвержденных, также зафиксировано 72 случая смерти в 39 странах. Гебрейесус отмечал, что вспышка заболевания «необычна и вызывает беспокойство». 30 мая Нигерийский центр по контролю за заболеваниями (NCDC) сообщал о первом случае смерти от оспы обезьян.
12 июля Роспотребнадзор сообщил о том, что в России был подтвержден первый случай заражения оспой обезьян. В ведомстве уточнили, что заболевший вернулся из путешествия по Европе и обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью, инфицирование подтвердили результаты исследования биоматериалов.
По данным Роспотребнадзора, на 11 июля в 59 неэпидемичных странах зарегистрировано уже более 9000 случаев заражения оспой обезьян.
2 июля представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович сказала «РИА Новости», что риск появления оспы обезьян в России считается высоким из-за широкой географии распространения заболевания в неэндемичных странах европейского региона и нетипичной картины нескольких случаев.