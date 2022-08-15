Суд закрыл административное дело депутата Пироговой и открыл уголовное
Центральный районный суд в Новосибирска закрыл административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ против депутата Хельги Пироговой, так как ее действия стали поводом для открытия уголовного дела, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления судебного департамента Новосибирской области.
«Дело прекращено в соответствии с КоАП РФ: наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о возбуждении уголовного дела», – рассказали в пресс-службе суда.
21 июля Пирогова была задержана. В ее отношении был составлен административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России за высказывание в соцсети Twitter. По нему депутату грозил штраф от 200 000 до 300 000 руб.
22 июля управление СК по Новосибирской области возбудило уголовное дело в отношении Пироговой по статье о распространении заведомо ложных сведений о Вооруженных силах России по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий).
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