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Суд закрыл административное дело депутата Пироговой и открыл уголовное

Ведомости

Центральный районный суд в Новосибирска закрыл административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ против депутата Хельги Пироговой, так как ее действия стали поводом для открытия уголовного дела, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления судебного департамента Новосибирской области.

«Дело прекращено в соответствии с КоАП РФ: наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о возбуждении уголовного дела», – рассказали в пресс-службе суда.

21 июля Пирогова была задержана. В ее отношении был составлен административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России за высказывание в соцсети Twitter. По нему депутату грозил штраф от 200 000 до 300 000 руб.

22 июля управление СК по Новосибирской области возбудило уголовное дело в отношении Пироговой по статье о распространении заведомо ложных сведений о Вооруженных силах России по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий).

25 июля стало известно, что Пирогова покинула Россию и уехала в Грузию, в начале августа МВД России объявило ее в розыск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных