Суд закрыл административное дело депутата Пироговой и открыл уголовное

«Дело прекращено в соответствии с КоАП РФ: наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о возбуждении уголовного дела», – рассказали в пресс-службе суда.