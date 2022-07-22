Против новосибирского депутата Пироговой завели дело после высказывания о военных
Управление Следственного комитета по Новосибирской области возбудило уголовное дело в отношении депутата местного городского совета Хельги Пироговой по статье о распространении заведомо ложных сведений о Вооруженных силах России (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ), сообщается на сайте ведомства. По этой статье Пироговой может грозить лишение свободы до трех.
По версии следствия, 15 июля депутат опубликовала «негативный комментарий в социальной сети о погибших российских военнослужащих». После этого поста группа местных муниципальных и областных депутатов попросила Бастрыкина дать оценку ее поступку. Бастрыкин поручил возбудить дело против депутата. В пресс-службе городского совета Новосибирска сообщили, что сегодня пройдет закрытое заседание комиссии по этике.
Причиной возбуждения уголовного дела стала публикация в Twitter, где она прокомментировала похороны погибших военных. Позже она удалила пост, назвав его «слишком эмоциональным».
Пирогову задержали накануне, 21 июля. Тогда в ее отношении был составлен административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России, который позднее рассмотрит суд. По нему депутату грозит штраф от 200 000 до 300 000 руб.
Хельга Пирогова избиралась как независимый депутат в городской совет Новосибирска в составе так называемой «Коалиции Новосибирск 2020».
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