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Против новосибирского депутата Пироговой завели дело после высказывания о военных

Ведомости

Управление Следственного комитета по Новосибирской области возбудило уголовное дело в отношении депутата местного городского совета Хельги Пироговой по статье о распространении заведомо ложных сведений о Вооруженных силах России (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ), сообщается на сайте ведомства. По этой статье Пироговой может грозить лишение свободы до трех. 

По версии следствия, 15 июля депутат опубликовала «негативный комментарий в социальной сети о погибших российских военнослужащих». После этого поста группа местных муниципальных и областных депутатов попросила Бастрыкина дать оценку ее поступку. Бастрыкин поручил возбудить дело против депутата. В пресс-службе городского совета Новосибирска сообщили, что сегодня пройдет закрытое заседание комиссии по этике. 

Причиной возбуждения уголовного дела стала публикация в Twitter, где она прокомментировала похороны погибших военных. Позже она удалила пост, назвав его «слишком эмоциональным».

Пирогову задержали накануне, 21 июля. Тогда в ее отношении был составлен административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России, который позднее рассмотрит суд. По нему депутату грозит штраф от 200 000 до 300 000 руб.

Хельга Пирогова избиралась как независимый депутат в городской совет Новосибирска в составе так называемой «Коалиции Новосибирск 2020».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных