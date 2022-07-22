Против новосибирского депутата Пироговой завели дело после высказывания о военных

По версии следствия, 15 июля депутат опубликовала «негативный комментарий в социальной сети о погибших российских военнослужащих». После этого поста группа местных муниципальных и областных депутатов попросила Бастрыкина дать оценку ее поступку. Бастрыкин поручил возбудить дело против депутата. В пресс-службе городского совета Новосибирска сообщили, что сегодня пройдет закрытое заседание комиссии по этике.