Бастрыкин поручил возбудить дело против депутата Пироговой после ее слов о военных
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против депутата Новосибирского горсовета Хельги Пироговой после ее поста в соцсетях о российских военных, сообщает ТАСС со ссылкой на поручение Бастрыкина.
«Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Зарипову В.Б. по результатам проверки, организованной по факту высказываний депутата совета депутатов города Новосибирска Хельги Пироговой, незамедлительно возбудить уголовное дело», — сообщают в СК.
21 июля Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказыванию Пироговой о российских военных в соцсетях. Позднее она удалила пост об этом, назвав его «слишком эмоциональным». В этот же день Пирогову задержали, она была доставлена в отделение, писал ТАСС. Позже депутата отпустили с протоколом по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ), ей может грозить штраф в размере от 30 000 до 50 000 руб.
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