Бастрыкин поручил возбудить дело против депутата Пироговой после ее слов о военных

21 июля Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказыванию Пироговой о российских военных в соцсетях. Позднее она удалила пост об этом, назвав его «слишком эмоциональным». В этот же день Пирогову задержали, она была доставлена в отделение, писал ТАСС. Позже депутата отпустили с протоколом по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ), ей может грозить штраф в размере от 30 000 до 50 000 руб.