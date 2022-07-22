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Бастрыкин поручил возбудить дело против депутата Пироговой после ее слов о военных

Ведомости

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против депутата Новосибирского горсовета Хельги Пироговой после ее поста в соцсетях о российских военных, сообщает ТАСС со ссылкой на поручение Бастрыкина.

«Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Зарипову В.Б. по результатам проверки, организованной по факту высказываний депутата совета депутатов города Новосибирска Хельги Пироговой, незамедлительно возбудить уголовное дело», — сообщают в СК.

21 июля Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказыванию Пироговой о российских военных в соцсетях. Позднее она удалила пост об этом, назвав его «слишком эмоциональным». В этот же день Пирогову задержали, она была доставлена в отделение, писал ТАСС. Позже депутата отпустили с протоколом по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ), ей может грозить штраф в размере от 30 000 до 50 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных