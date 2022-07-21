СК проверит твит новосибирского депутата о погибших российских военных

Отмечается, что несколько депутатов Новосибирской области обратились в СК с просьбой привлечь Пирогову к уголовной ответственности за публикацию в Twitter. Бастрыкин отреагировал на письмо чиновников и поручил следователям изучить все доводы в рамках процессуальной проверки, а после доложить о её результатах.