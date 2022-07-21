СК проверит твит новосибирского депутата о погибших российских военных
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказыванию депутата Совета депутатов Новосибирска Хельги Пироговой о погибших во время спецоперации России на Украине российских военных. Сообщение об этом появилось на официальном сайте СК.
Отмечается, что несколько депутатов Новосибирской области обратились в СК с просьбой привлечь Пирогову к уголовной ответственности за публикацию в Twitter. Бастрыкин отреагировал на письмо чиновников и поручил следователям изучить все доводы в рамках процессуальной проверки, а после доложить о её результатах.
Ранее Хельга Пирогова прокомментировала один из материалов СМИ. В нем рассказывалось, как родственники погибших военнослужащих благодарят власти за достойную организацию их похорон. В итоге Пирогова удалила твит.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал ее поступок «циничной выходкой» и выразил уверенность, что ее действиям дадут оценку правоохранительные органы. Председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев заявил, что твит Пироговой изучит комиссия по этике. По его словам, комиссия будет собрана уже 22 июля.
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