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СК проверит твит новосибирского депутата о погибших российских военных

Ведомости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказыванию депутата Совета депутатов Новосибирска Хельги Пироговой о погибших во время спецоперации России на Украине российских военных. Сообщение об этом появилось на официальном сайте СК.

Отмечается, что несколько депутатов Новосибирской области обратились в СК с просьбой привлечь Пирогову к уголовной ответственности за публикацию в Twitter. Бастрыкин отреагировал на письмо чиновников и поручил следователям изучить все доводы в рамках процессуальной проверки, а после доложить о её результатах.

Ранее Хельга Пирогова прокомментировала один из материалов СМИ. В нем рассказывалось, как родственники погибших военнослужащих благодарят власти за достойную организацию их похорон. В итоге Пирогова удалила твит.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал ее поступок «циничной выходкой» и выразил уверенность, что ее действиям дадут оценку правоохранительные органы. Председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев заявил, что твит Пироговой изучит комиссия по этике. По его словам, комиссия будет собрана уже 22 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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