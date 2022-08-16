Посольство: гражданка России не пострадала при взрыве в Ереване
Россиянка 1959 г. рождения, которая накануне оказалась в списках пропавших без вести после взрыва в ТЦ «Сурмалу» в Ереване, не пострадала, сообщили в посольстве России в Армении.
«По сведениям МЧС Республики Армения, информация о пропаже без вести гражданки России — Любови Грибовой (Любы Грибовой), 1959 г.р. — не подтвердилась. Она жива и здорова», – говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.
Первые сообщения о взрыве в торговом центре появились 14 августа после 13 часов по московскому времени: в это время по соседним улицам быстро распространилась волна дыма и пыли, это видно по видеозаписям, которые стали распространять местные жители в соцсетях.
По мнению опрошенных «Sputnik Aрмения» и News.am очевидцев, первоначально взрыв, приведший к пожару, произошел на складе, где могли храниться пиротехнические изделия, – люди, как пишут СМИ, заметили их разлет. В МЧС Армении констатировали, что в торговом центре были взрыв и пожар, а их причины пока устанавливаются.
По данным МЧС республики на 16 августа, в результате трагедии погибли 16 человек, за медицинской помощью обратились 60 человек.
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