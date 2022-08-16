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В Росавиации сообщили подробности инцидента с бортом правительства в Чите

Ведомости

Двигатель самолета Ту-214 специального летного отряда «Россия», на борту которого находились представители делегации правительства и журналисты пула премьер-министра Михаила Мишустина, отключился после попадания в него крупной птицы, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«После выполнения взлета экипаж воздушного судна выполнил стандартные эксплуатационные процедуры, регламентируемые сложившейся ситуацией, и произвел штатное приземление в аэропорту вылета Чита с одним работающим двигателем», — говорится в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости).

В Росавиации также отметили, что для расследования обстоятельств и причин инцидента назначена комиссия Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации. «Комиссия приступила к расследованию», — добавили в ведомстве.

Ранее сегодня агентство сообщило, что Ту-214 поднялся в небо и спустя несколько минут приступил к снижению и приземлился в аэропорту Читы. Во время приземления никто не пострадал. Несколько лопастей двигателя при этом были деформированы.

В настоящее время Мишустин находится в Чите, где у него запланировано посещение промышленных и социальных объектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных