В Росавиации сообщили подробности инцидента с бортом правительства в Чите
Двигатель самолета Ту-214 специального летного отряда «Россия», на борту которого находились представители делегации правительства и журналисты пула премьер-министра Михаила Мишустина, отключился после попадания в него крупной птицы, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«После выполнения взлета экипаж воздушного судна выполнил стандартные эксплуатационные процедуры, регламентируемые сложившейся ситуацией, и произвел штатное приземление в аэропорту вылета Чита с одним работающим двигателем», — говорится в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости).
В Росавиации также отметили, что для расследования обстоятельств и причин инцидента назначена комиссия Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации. «Комиссия приступила к расследованию», — добавили в ведомстве.
Ранее сегодня агентство сообщило, что Ту-214 поднялся в небо и спустя несколько минут приступил к снижению и приземлился в аэропорту Читы. Во время приземления никто не пострадал. Несколько лопастей двигателя при этом были деформированы.
В настоящее время Мишустин находится в Чите, где у него запланировано посещение промышленных и социальных объектов.
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