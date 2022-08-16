Фонд «Дом Роналда Макдоналда» в России переименовали в «Семья вместе»
Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда», учрежденный в России в 1995 г. для поддержки детей, проходящих лечение, и их родителей, продолжит работу в стране под названием «Семья вместе» после ухода из страны компании McDonald’s, об этом сообщается сайте «Вкусно — и точка».
«В наших планах развивать проекты фонда в других регионах в сотрудничестве с крупными детскими медицинскими центрами, чтобы дети могли не разлучаться со своими родными и близкими во время лечения и семья могла быть вместе в этот сложный период их жизни», — отметила генеральный директор благотворительного фонда «Семья вместе» Екатерина Мыслицкая.
Среди планов благотворительного фонда — строительство бесплатного семейного дома в Москве на территории Детской городской клинической больницы им. З. А. Башляевой, где смогут бесплатно жить семьи детей, которые проходят длительное лечение в больнице. «Ежегодно более 1 500 семей из различных регионов России смогут быть рядом со своими детьми в период лечения и реабилитации. Проживание в доме для семей бесплатно, а процедура заселения максимально упрощена», — сказано в сообщении. Подобный проект был уже реализован в Казани, с момента открытия в 2013 г. им воспользовались более 13 500 родителей и детей.
Уточняется, что учредителями фонда стали компании, которые работают под брендом «Вкусно — и точка» (ООО «Система ПБО», ООО «ДВРП», ООО «ГИД» и ООО «СПП»).
Фонд «Дом Роналда Макдоналда» начал работать в России в 1995 г. — через пять лет после открытия первых ресторанов McDonald’s в стране. В середине мая компания сообщила о продаже российского бизнеса бывшему совладельцу угольной компании «Южкузбассуголь» Александру Говору, сеть ресторанов переименовали во «Вкусно — и точка». 27 мая Мыслицкая сообщила, что фонд «Дом Роналда Макдоналда» также сменит название после ухода McDonald’s из России.
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