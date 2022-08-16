Фонд «Дом Роналда Макдоналда» в России переименовали в «Семья вместе»

Среди планов благотворительного фонда — строительство бесплатного семейного дома в Москве на территории Детской городской клинической больницы им. З. А. Башляевой, где смогут бесплатно жить семьи детей, которые проходят длительное лечение в больнице. «Ежегодно более 1 500 семей из различных регионов России смогут быть рядом со своими детьми в период лечения и реабилитации. Проживание в доме для семей бесплатно, а процедура заселения максимально упрощена», — сказано в сообщении. Подобный проект был уже реализован в Казани, с момента открытия в 2013 г. им воспользовались более 13 500 родителей и детей.