Газета
Общество

Фонд «Дом Роналда Макдоналда» в России переименовали в «Семья вместе»

Ведомости

Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда», учрежденный в России в 1995 г. для поддержки детей, проходящих лечение, и их родителей, продолжит работу в стране под названием «Семья вместе» после ухода из страны компании McDonald’s, об этом сообщается сайте «Вкусно — и точка». 

«В наших планах развивать проекты фонда в других регионах в сотрудничестве с крупными детскими медицинскими центрами, чтобы дети могли не разлучаться со своими родными и близкими во время лечения и семья могла быть вместе в этот сложный период их жизни», — отметила генеральный директор благотворительного фонда «Семья вместе» Екатерина Мыслицкая. 

Среди планов благотворительного фонда — строительство бесплатного семейного дома в Москве на территории Детской городской клинической больницы им. З. А. Башляевой, где смогут бесплатно жить семьи детей, которые проходят длительное лечение в больнице. «Ежегодно более 1 500 семей из различных регионов России смогут быть рядом со своими детьми в период лечения и реабилитации. Проживание в доме для семей бесплатно, а процедура заселения максимально упрощена», — сказано в сообщении. Подобный проект был уже реализован в Казани, с момента открытия в 2013 г. им воспользовались более 13 500 родителей и детей.

Уточняется, что учредителями фонда стали компании, которые работают под брендом «Вкусно — и точка» (ООО «Система ПБО», ООО «ДВРП», ООО «ГИД» и ООО «СПП»). 

Фонд «Дом Роналда Макдоналда» начал работать в России в 1995 г. — через пять лет после открытия первых ресторанов McDonald’s в стране. В середине мая компания сообщила о продаже российского бизнеса бывшему совладельцу угольной компании «Южкузбассуголь» Александру Говору, сеть ресторанов переименовали во «Вкусно — и точка». 27 мая Мыслицкая сообщила, что фонд «Дом Роналда Макдоналда» также сменит название после ухода McDonald’s из России.  

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных