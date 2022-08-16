Первые капсульные отели заработали на вокзалах в Москве

Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) запустил сервис капсульных отелей на российских вокзалах, сообщила пресс-служба РЖД. Пока возможность поспать в капсулах есть только у пассажиров Ярославского и Казанского вокзалов в Москве, однако со временем эта услуга будет распространяться на все вокзалы.