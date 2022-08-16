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Первые капсульные отели заработали на вокзалах в Москве

Ведомости

Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) запустил сервис капсульных отелей на российских вокзалах, сообщила пресс-служба РЖД. Пока возможность поспать в капсулах есть только у пассажиров Ярославского и Казанского вокзалов в Москве, однако со временем эта услуга будет распространяться на все вокзалы.

Уточняется, что капсулы размещены в залах «Комфорт». Они оборудованы шумоизолирующей шторкой, USB-адаптерами для зарядки устройств, отделением для хранения багажа, а также свежим постельным бельем, пледом и подушкой. За дополнительную плату гость может получить наборы для бритья и личной гигиены. 

Стоимость одного часа в капсуле обойдется в 250 руб., трех — в 450 руб., а аренда места отдыха на 12 часов составит 1500 руб. Каждая капсула рассчитана на одного человека, но также допускает совместное размещение матери с ребенком до шести лет. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных