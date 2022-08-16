Первые капсульные отели заработали на вокзалах в Москве
Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) запустил сервис капсульных отелей на российских вокзалах, сообщила пресс-служба РЖД. Пока возможность поспать в капсулах есть только у пассажиров Ярославского и Казанского вокзалов в Москве, однако со временем эта услуга будет распространяться на все вокзалы.
Уточняется, что капсулы размещены в залах «Комфорт». Они оборудованы шумоизолирующей шторкой, USB-адаптерами для зарядки устройств, отделением для хранения багажа, а также свежим постельным бельем, пледом и подушкой. За дополнительную плату гость может получить наборы для бритья и личной гигиены.
Стоимость одного часа в капсуле обойдется в 250 руб., трех — в 450 руб., а аренда места отдыха на 12 часов составит 1500 руб. Каждая капсула рассчитана на одного человека, но также допускает совместное размещение матери с ребенком до шести лет.
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