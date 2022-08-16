В Армении объявили двухдневный траур по погибшим при взрыве в ТЦ

По мнению опрошенных «Sputnik Aрмения» и News.am очевидцев, первоначально взрыв, приведший к пожару, произошел на складе, где могли храниться пиротехнические изделия, – люди, как пишут СМИ, заметили их разлет. В МЧС Армении констатировали, что в торговом центре были взрыв и пожар, а их причины пока устанавливаются.