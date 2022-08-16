В Армении объявили двухдневный траур по погибшим при взрыве в ТЦ
Траур в память о жертвах взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване объявлен 17 и 18 августа, следует из сообщения на сайте правительства Армении.
«В память о гражданах, погибших в результате пожара и взрыва в Республике Армения 17-18 августа включительно объявить траур», — говорится в правительственном распоряжении.
Первые сообщения о взрыве в торговом центре появились 14 августа после 13 часов по московскому времени: в это время по соседним улицам быстро распространилась волна дыма и пыли, это видно по видеозаписям, которые стали распространять местные жители в соцсетях.
По мнению опрошенных «Sputnik Aрмения» и News.am очевидцев, первоначально взрыв, приведший к пожару, произошел на складе, где могли храниться пиротехнические изделия, – люди, как пишут СМИ, заметили их разлет. В МЧС Армении констатировали, что в торговом центре были взрыв и пожар, а их причины пока устанавливаются.
В результате взрыва в торговом центре, по последним данным, погибли 16 человек, 62 получили ранения. Армянский МЧС также публиковал списки, в которых одна гражданка России числилась пропавшей без вести, однако эта информация не подтвердилась.
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