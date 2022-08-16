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Общество

В Армении объявили двухдневный траур по погибшим при взрыве в ТЦ

Ведомости

Траур в память о жертвах взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване объявлен 17 и 18 августа, следует из сообщения на сайте правительства Армении. 

«В память о гражданах, погибших в результате пожара и взрыва в Республике Армения 17-18 августа включительно объявить траур», — говорится в правительственном распоряжении.

Первые сообщения о взрыве в торговом центре появились 14 августа после 13 часов по московскому времени: в это время по соседним улицам быстро распространилась волна дыма и пыли, это видно по видеозаписям, которые стали распространять местные жители в соцсетях.

По мнению опрошенных «Sputnik Aрмения» и News.am очевидцев, первоначально взрыв, приведший к пожару, произошел на складе, где могли храниться пиротехнические изделия, – люди, как пишут СМИ, заметили их разлет. В МЧС Армении констатировали, что в торговом центре были взрыв и пожар, а их причины пока устанавливаются.

В результате взрыва в торговом центре, по последним данным, погибли 16 человек, 62 получили ранения. Армянский МЧС также публиковал списки, в которых одна гражданка России числилась пропавшей без вести, однако эта информация не подтвердилась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных