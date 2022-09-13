Власти Ульяновской области ввели масочный режим в транспорте и аптеках
С 13 сентября в Ульяновской области вводится обязательный масочный режим в транспорте и аптеках. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«В Ульяновской области с 13 сентября вводится масочный режим в общественном транспорте, аптеках и учреждениях соцзащиты», — говорится в сообщении. Указ подписан главой области Алексеем Русских.
Уточняется, что ранее обязательный масочный режим действовал только в больницах, требование ношения масок в учреждениях здравоохранения также сохраняется. При этом использование масок в общественных местах носит рекомендательный характер.
Накануне, по данным оперштаба, в России выявили 46 488 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки. При этом 35 660 пациентов выздоровели, 81 заболевший умер, а еще 1848 людям понадобилась госпитализация. Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 20 113 098 случаев заражения, при этом 19 096 666 пациентом поправились, а 385 429 человек умерли.
Роспотребнадзор полностью отменил антиковидные ограничения 1 июля в связи со снижением показателя заболеваемости. Однако из-за резкого роста случаев COVID-19 16 августа ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек. Так, обязательный масочный режим в общественных местах вновь установили в Бурятии, Туве. Кроме того, в нескольких субъектах он носит рекомендательный характер.
При этом Роспотребнадзор не планирует вводить новые ограничения из-за ковида. 5 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, несмотря на рост числа заболевших, необходимости в возвращении антиковидных ограничений в России нет.
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