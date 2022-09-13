Газета
Общество

Власти Ульяновской области ввели масочный режим в транспорте и аптеках

Ведомости

С 13 сентября в Ульяновской области вводится обязательный масочный режим в транспорте и аптеках. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«В Ульяновской области с 13 сентября вводится масочный режим в общественном транспорте, аптеках и учреждениях соцзащиты», — говорится в сообщении. Указ подписан главой области Алексеем Русских. 

Уточняется, что ранее обязательный масочный режим действовал только в больницах, требование ношения масок в учреждениях здравоохранения также сохраняется. При этом использование масок в общественных местах носит рекомендательный характер.

Накануне, по данным оперштаба, в России выявили 46 488 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки. При этом 35 660 пациентов выздоровели, 81 заболевший умер, а еще 1848 людям понадобилась госпитализация. Всего с начала пандемии в России зарегистрировали  20 113 098 случаев заражения, при этом 19 096 666 пациентом поправились, а 385 429 человек умерли. 

Роспотребнадзор полностью отменил антиковидные ограничения 1 июля в связи со снижением показателя заболеваемости. Однако из-за резкого роста случаев COVID-19 16 августа ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек. Так, обязательный масочный режим в общественных местах вновь установили в Бурятии, Туве. Кроме того, в нескольких субъектах он носит рекомендательный характер.

При этом Роспотребнадзор не планирует вводить новые ограничения из-за ковида. 5 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, несмотря на рост числа заболевших, необходимости в возвращении антиковидных ограничений в России нет.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных