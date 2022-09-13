Власти Ульяновской области ввели масочный режим в транспорте и аптеках

Накануне, по данным оперштаба, в России выявили 46 488 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки. При этом 35 660 пациентов выздоровели, 81 заболевший умер, а еще 1848 людям понадобилась госпитализация. Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 20 113 098 случаев заражения, при этом 19 096 666 пациентом поправились, а 385 429 человек умерли.