Глава Роспотребнадзора не видит нужды в новых ограничениях из-за ковида

Глава Роспотребнадзора не видит нужды в новых ограничениях из-за ковидаПо словам экспертов, он стал менее смертоносным
Введение дополнительных ограничений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в России не требуется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова журналистам на полях Восточного экономического форума, ее слова приводит ТАСС. При этом главный санитарный врач России отметила, что необходимо соблюдать действующие ограничения и не пренебрегать вакцинацией. «Сегодняшняя эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции имеет определенные особенности, но не вызывает особого напряжения. Мы видели рост в течение шести недель, сегодня понедельник, и это первая неделя, прошедшая неделя, где мы видим замедление темпов роста», – говорит Попова.
По ее словам, в настоящее время рост наблюдается в 66 субъектах, в 17 – снижение, в двух ситуация стабилизирована. Пик заболеваемости в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области пройден, считает она. Попова подчеркнула, что развитие текущей волны – а именно преодоление уже пяти недель подъема – показывает, что у жителей России достаточно высокий коллективный иммунитет.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России на 5 сентября, накануне было выявлено 41 690 новых случаев заражения, при этом днем ранее ковидом заболело 48 042 человека, а 3 сентября – 51 699 человек. По данным на 5 сентября, умерло 75 человек, госпитализировано 1830 человек. Как следует из данных оперштаба, число смертей и госпитализаций в стране сокращается с 30 августа. В Москве выявили 4006 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 240 человек, умер 31 пациент.
При введении ограничений всегда ориентируются на два показателя – госпитализацию и смертность, отмечает врач-эксперт Тимур Пестерев. «В нынешней ситуации процент госпитализаций и смертности очень низок по сравнению с ранними волнами, поэтому говорить о том, что данная волна представляет какую-то опасность, не приходится», – сказал он. По оценке Пестерева, текущая волна заболеваемости пройдет относительно легко, максимально близко к сезонному заболеванию, потому что нынешний штамм менее смертоносный и реже вызывает тяжелые осложнения.
Заявление Поповой ожидаемо и соответствует ситуации, отмечает эпидемиолог Василий Власов. По его словам, вирус стал менее смертоносным и при таком подъеме заболеваемости он не воспринимается как большая проблема. «В нашей стране вводилось мало ограничений даже в период высокой заболеваемости и при более опасном варианте вируса, поэтому вводить ограничения сейчас не имеет никакого смысла», – уточняет специалист.
Эпидемиолог призвал избегать большого скопления людей, а также обязательно вакцинироваться людям с риском тяжелого течения болезни, т. е. пожилым людям, а также имеющим сопутствующие хронические заболевания. По его словам, проблема вакцины «Спутник V» в том, что у нее нет новой модели, которая бы соответствовала новым вариантам вируса. В Минздраве ранее говорили, что «Спутником» можно пользоваться для профилактики ковида в его измененных формах.