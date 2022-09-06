Глава Роспотребнадзора не видит нужды в новых ограничениях из-за ковида

Эпидемиолог призвал избегать большого скопления людей, а также обязательно вакцинироваться людям с риском тяжелого течения болезни, т. е. пожилым людям, а также имеющим сопутствующие хронические заболевания. По его словам, проблема вакцины «Спутник V» в том, что у нее нет новой модели, которая бы соответствовала новым вариантам вируса. В Минздраве ранее говорили, что «Спутником» можно пользоваться для профилактики ковида в его измененных формах.