«Аэроэкспресс» с 1 октября повысит стоимость проезда по некоторым тарифам
«Аэроэкспресс» с 1 октября повысит стоимость проезда по некоторым тарифам, следует из заявления на сайте компании.
В сообщении говорится, что групповые и частые поездки будут доступны по прежним ценам. Стоимость билета по тарифу «Семейный Туда-обратно», а также абонементы и тарифы группы «Подписка» также останутся без изменений.
«Цена билета по тарифу «Стандарт» будет формироваться по дифференцированному принципу. При заблаговременной покупке билета не позднее чем за день до поездки стоимость билета на сайте и в мобильном приложении компании составит 470 рублей, при покупке билета в день поездки – 500 рублей во всех каналах продаж», — отметили в пресс-службе. Стоимость проезда в экспресс-автобусах останется без изменений, добавили в компании.
Гендиректор компании Андрей Акимов ранее сообщил, что «Аэроэкспресс» рассматривает возможность запуска оплаты билетов с помощью Sber Pay и Face Pay. Акимов отметил, что недавно компания запустила возможность оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) в кассах и планирует ввести СБП и для оплаты в билетных автоматах, у мобильных кассиров, на сайте и в мобильном приложении «Аэроэкспресс».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса