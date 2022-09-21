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«Аэроэкспресс» с 1 октября повысит стоимость проезда по некоторым тарифам

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«Аэроэкспресс» с 1 октября повысит стоимость проезда по некоторым тарифам, следует из заявления на сайте компании.

В сообщении говорится, что групповые и частые поездки будут доступны по прежним ценам. Стоимость билета по тарифу «Семейный Туда-обратно», а также абонементы и тарифы группы «Подписка» также останутся без изменений.

«Цена билета по тарифу «Стандарт» будет формироваться по дифференцированному принципу. При заблаговременной покупке билета не позднее чем за день до поездки стоимость билета на сайте и в мобильном приложении компании составит 470 рублей, при покупке билета в день поездки – 500 рублей во всех каналах продаж», — отметили в пресс-службе. Стоимость проезда в экспресс-автобусах останется без изменений, добавили в компании.

Гендиректор компании Андрей Акимов ранее сообщил, что «Аэроэкспресс» рассматривает возможность запуска оплаты билетов с помощью Sber Pay и Face Pay. Акимов отметил, что недавно компания запустила возможность оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) в кассах и планирует ввести СБП и для оплаты в билетных автоматах, у мобильных кассиров, на сайте и в мобильном приложении «Аэроэкспресс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных