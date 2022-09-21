«Аэроэкспресс» с 1 октября повысит стоимость проезда по некоторым тарифам

«Цена билета по тарифу «Стандарт» будет формироваться по дифференцированному принципу. При заблаговременной покупке билета не позднее чем за день до поездки стоимость билета на сайте и в мобильном приложении компании составит 470 рублей, при покупке билета в день поездки – 500 рублей во всех каналах продаж», — отметили в пресс-службе. Стоимость проезда в экспресс-автобусах останется без изменений, добавили в компании.